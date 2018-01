Mudança de última hora! Alex Neoral é o novo coreógrafo da Unidos de Vila Isabel

Google Plus

Foto: Divulgação Unidos da Tijuca

Faltando 20 dias para o Carnaval, a Vila Isabel fez uma mudança em sua comissão de frente, e foi no comando. O coreógrafo Alex Neoral, ex-Unidos da Tijuca, chega para substituir Kelly Siqueira e Léo Sena. O artista estava sem escola desde que saiu da agremiação do Borel, em novembro.

A Vila Isabel declarou que o desligamento de Léo e Kelly da comissão de frente ocorreu por uma questão administrativa entre os coreógrafos e a escola. Mas a parceria de Léo e Kelly com Barros não termina aqui. Eles serão os responsáveis por duas alegorias do desfile de 2018.

Neoral é um dos princiáis coreógrafos da nova geração do Carnaval. Apesar disso, nunca trabalhou com o carnavalesco Paulo Barros. Em entrevista ao site "Sambarazzo", Alex falou sobre o novo desafio.

"Gosto de desafios. Nunca trabalhei, mas sempre quis trabalhar com ele. É um artista que admiro muito, ele revolucionou o Carnaval, né? – disse Neoral", reverenciando o novo parceiro.

Alex Neoral foi coreógrafo da Unidos da Tijuca em 2017 (Foto: Reprodução Youtube)

A agilidade do trabalho será uma importante aliada do coreógrafo, que contará com toda a equipe que já vinha ensaiando.

"Vou ensaiar todo dia, mas já tá tudo pronto. Figurinos, tudo da comissão tá pronto. E o pesadelo dos coreógrafos é esse: a demora de ficar pronta a indumentária e o carro da comissão. Me considero um coreógrafo rápido, e chegar com tudo adiantado assim é o melhor cenário", definiu.

A Vila Isabel será a terceira escola a desfilar, no Domingo de Carnaval, pelo Grupo Especial, com o enredo “Corra que o futuro vem aí”.