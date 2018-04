Projeto Camisa 12: Santa Cruz anuncia retorno de Carlinhos Paraíba

Velho conhecido da torcida Coral, Carlinhos Paraíba está de volta ao Santa Cruz. O meia que já atuou pelo Tricolor em 2007, estava no Tokushima Vortis, da segunda divisão do Japão. O meia chega para recorçar o Santa Cruz na disputa da segunda fase da Copa do Nordeste e no Campeonato Brasileiro da Série C, após idealização do Projeto Camisa 12, que tem a função de mobilizar a torcida para viabilizar recursos financeiros e pagar os salários de uma contratação “diferenciada”.

O Projeto Camisa 12 foi lançado pela diretoria Coral no dia 28 de março e tem como meta, 250 mil Reais. Prometendo revelar o nome do jogador “diferenciado” quando já tivesse arrecadado 50% do valor, na tarde da última segunda-feira (2), o nome de Carlinhos Paraíba foi confirmado pela diretoria.

Carlinhos Paraíba no Tokushima Vortis

Em março de 2014, Carlinhos Paraíba foi emprestado ao Tokushima Vortis, clube recém-chegado à primeira divisão no Japão. Em maio de 2014, após entrar no segundo tempo da derrota de seu time contra o Kashima Antlers, Carlinhos sofreu uma grave lesão no ligamento anterior e posterior do joelho esquerdo, que o deixou quase 8 meses fora dos gramados. Em 2015, Carlinhos Paraíba confirmou que seguiria no time Japonês para disputa da segunda divisão da J-League. Em 2016, após o fim de seu contrato com o Omiya Ardija, Carlinhos, apesar de poucas partidas jogadas em 2015, foi comprado em definitivo pelo Tokushima Vortis para a disputa da segunda divisão japonesa.

No Brasil, Carlinhos Paraíba foi revelado em 1999 pelo Duquecaxiense Futebol Clube, quando, ainda com o apelido de Soró, jogou na categoria juvenil, na categoria júnior, e no profissional. No ano de 2003, ele optou por regressar ao nordeste para defender a Desportiva Guarabira, onde fez um brilhante Campeonato Paraibano, despertando o interesse de alguns clubes do estado. Foi então, no ano seguinte, contratado pelo Nacional de Patos, onde teve uma grande passagem, com boas atuações e gols, além do título do campeonato paraibano de 2007. Depois disso, foi contratado pelo Santa Cruz, onde teve boa passagem, mas não conseguiu livrar o time do rebaixamento para a Série C. Em 2008, se transferiu para o Coritiba. No Coxa, Carlinhos conseguiu manter uma boa média nos jogos, o que levou grandes clubes brasileiros a sondarem o jogador. Subsequentemente, então, foi contratado pelo no São Paulo, em 2009.

No exterior, Carlinhos Paraíba ainda defendeu o Omiya Ardija (2012), Júbilo Iwata (2013), Oita Trinita (2014), quando chegou ao Tokushima Vortis.