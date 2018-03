Isner elimina Cilic nas oitavas de final em Miami

Nesta terça-feira (27), tiveram início as oitavas de final da chave principal de simples do Masters 1000 de Miami, nos Estados Unidos. Cabeça de chave número dois do torneio, o tenista croata Marin Cilic enfrentou o veterano norte-americano John Isner – cabeça de chave número 14 do torneio.

Depois de uma hora e 28 minutos, o tenista da casa saiu vencedor pelo placar de dois sets a zero, com parciais de 7/6 e 6/3.

Nas quartas de final, Isner enfrenta o vencedor do confronto entre a jovem sensação sul-coreana Hyeon Chung – cabeça de chave número 19 da competição – e o português João Sousa, que vem em grande fase, depois das vitórias sobre o belga David Goffin e o alemão Alexander Zverev.

Resumo da partida

Como esperado em um duelo de grandes sacadores, o jogo foi equilibrado, com ambos tenistas confirmando seus games de serviço com certa facilidade. No primeiro set, não aconteceram quebras de serviço. Assim, a definição foi para o tiebreak, no qual Isner dominou completamente para vencer por 7/0.

Na segunda parcial, Cilic não conseguiu encaixar o primeiro saque. Assim, permitia que seu adversário tivesse chances nas devoluções. No quarto game, o norte-americano perdeu um break point. No entanto, no oitavo game não teve jeito: quebra para Isner, que fechou a parcial por 6/3.

Em sua estreia, o croata derrotou o francês Pierre Hugues Herbert em sets diretos, com parciais de 7/5 e 6/3. Na sequência, eliminou o canadense Vasek Pospisil - 77º colocado no ranking mundial - pelo placar de dois sets a zero, com parciais de 7/5 e 7/6.

Depois da eliminação na segunda rodada do Rio Open para o francês Gael Monfils, Cilic voltou às quadras apenas na semana passada, para a disputa do Masters 1000 de Indian Wells, também nos Estados Unidos. No entanto, acabou sendo superado na terceira rodada pelo veterano alemão Philipp Kohlschreiber.

