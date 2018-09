Nadal atropela Pospisil e avança no Aberto dos Estados Unidos

O atual campeão do US Open começou com tudo na edição 2018. Rafael Nadal bateu na segunda rodada da competição o canadense #88 Vasek Pospisil por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/4 e 6/2 em apenas duas horas de partida.

O espanhol teve um jogo muito tranquilo, acertando 84% dos saques, o que lhe ajudou a vencer a primeira parcial com facilidade fechando em 6/3.

Rafael Nadal só sofreu um pouco durante o duelo no segundo set, quando sofreu a única quebra da partida e viu Pospisil abrir 4/2. O número um do mundo não demorou para reagir e emplacou quatro games para virar a parcial e fechar em 6/4.

Com poucos erros não-forçados e com 26 bolas vencedoras durante o duelo, Nadal conseguiu fechar com tranquilidade o terceiro set em 6/2 e decretar a sua vitória.

Sobre a partida contra Pospisil, o tenista número um do mundo comentou estar feliz pela vitória, e principalmente por fazer um bom jogo e vencer em três sets, o que julga importante diante do forte calor nova-iorquino.

“Foi um dia… quente. Agradeço a quem ficou até ao fim. Joguei bem, era importante começar bem e fiz um bom jogo. Ganhar em três sets nestas condições é sempre muito importante. Nada se compara a estas sessões noturnas”, disse o tricampeão do torneio.

Com a vitória o espanhol avançou para a terceira rodada onde enfrentará o russo #26 Karen Khachanov, que vem de vitória contra o italiano Lorenzo Sonego por 3 sets a 0, com parciais de 7/5, 6/3 e 6/3. Nadal elogiou seu próximo adversário.

“Joguei com o Khachanov em Toronto e foi uma partida dura. Estou entusiasmado por esse jogo e terei de jogar bem para ganhar.”, encerrou o espanhol.