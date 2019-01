Federer confirma favoritismo contra Istomin e vai à segunda rodada do Australian Open

O atual campeão do Australian Open, Roger Federer, venceu o #101 Denis Istomin em sua partida de estreia nesta segunda-feira (14). Com parciais de 6/3, 6/4 e 6/4, em 1h59, o suíço segue no torneio e busca vencê-lo pela terceira vez seguida e conquistar o 100º título da carreira.

Mais agressivo, Federer quebrou seu adversário apenas uma vez durante a primeira parcial para abrir 6/3 no placar. O detentor de 20 Grand Slams alcançou a grande marca de vencer 83% dos pontos com seu primeiro serviço – 10 de 12 pontos – e ganhar 91% com o segundo – o que totaliza 10 de 11. Apesar de ter sido mais errático ao cometer sete erros não-forçados contra três, o suíço disparou quase seis vezes mais bolas vencedoras – 17 a três.

Sem ameaças no seu game de serviço, o ex-número um do ranking conseguiu uma quebra no terceiro game – a única da parcial para fechar a segunda série por 6/4, e suficiente para ampliar a vantagem para dois sets a zero. Federer seguiu na frente disparando duas bolas vencedoras a mais – 15 a 13 e cometendo um erro não-forçado a menos – nove a oito. Os dois tenistas subiram bastante à rede nesta série. Istomin venceu seis pontos em oito subidas, e Roger subiu 12 vezes e garantiu nove pontos.

O tenista do Uzbequistão conseguiu salvar quatro das cinco ameaças de quebra que passou por seu serviço. Ao sacar com a desvantagem em 3/5, Istomin chegou a salvar matchpoint do suíço, mas, por fim, conseguiu confirmar seu saque. Sacando para o jogo, Federer abriu com 40-0 tranquilidade e, na segunda oportunidade, fechou a parcial em 6/4, liquidou a partida em 1h59 e avança para a segunda rodada.

Denis Istomin roubou os holofotes para si no Australian Open em 2017 quando venceu uma partida de cinco sets na segunda rodada e eliminou o sérvio Novak Djokovic. O jogo teve duração de 4h51. O uzbeque ainda conseguiu eliminar o espanhol Pablo Carreño Busta em cinco sets, mas foi eliminado, ao perder de virada, para Grigor Dimitrov nas oitavas de final.

Roger Federer está empatado com Novak Djokovic em número de títulos do Major australiano. Ambos tenistas possuem seis títulos e buscam se tornar o maior vitorioso do torneio na Era Aberta. A última vez que o sérvio foi campeão em Melbourne foi em 2016 quando venceu o britânico Andy Murray em sets diretos.

Na próxima rodada, Federer vai enfrentar o qualifier #190 Daniel Evans, que passou na estreia pelo #151 Tatsuma Ito em três sets.