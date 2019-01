Gulbis desiste após vencer primeiro set, e Wawrinka avança no Australian Open

Não foi do melhor jeito, mas o suíço #59 Stanislas Wawrinka estreou com vitória no Australian Open. Em um jogo que era esperado por muitos, o campeão da edição de 2014 avançou após contar com uma desistência do letão #83 Ernests Gulbis, quando o placar estava em 3/6 e 3/1. A partida teve 1h exata de duração nesta terça-feira (15).

O primeiro set foi relativamente tranquilo para o letão. Jogando com muita agressividade, Gulbis conseguiu a quebra no quinto game e abriu 4/2. Sem ser incomodado pelo suíço, confirmou seus saques e, no nono game, obteve novo break. Com isso, fechou a parcial em 6/3 e largou na frente no duelo.

Precisando reagir, Wawrinka deu a resposta logo no início do segundo set, quando quebrou o serviço do letão e fez 2/0 no placar. No quinto game, quando sacava em 1/3, Gulbis sentiu uma lesão após bater um forehand e não conseguiu continuar na partida. Mesmo tendo levado o set anterior, o tenista de 30 anos se retirou e deu adeus ao torneio de forma melancólica.

Na segunda rodada do Grand Slam asiático, Stan terá pela frente uma pedreira. Seu adversário será o vencedor do confronto entre o australiano #51 Nick Kyrgios e o canadense #17 Milos Raonic.

Outros resultados:

(11) Borna Coric 3 x 0 Steve Darcis (6/1, 6/4 e 6/4)

(12) Fabio Fognini 2 x 0 Jaume Munar (7/6, 7/6, 3/1 ret.)

(15) Daniil Medvedev 3 x 0 Lloyd Harris (6/1, 6/2, 6/1)

(21) David Goffin 3 x 0 Christian Garin (6/0, 6/2, 6/2)

(24) Hyeon Chung 3 x 2 Bradley Klahn (6/7, 6/7, 6/3, 6/2, 6/4)

(23) Pablo Carreno Busta 3 x 2 Luca Vanni (6/7, 2/6, 6/3, 7/5, 6/4)

(25) Denis Shapovalov 3 x 0 Pablo Andujar (6/2, 6/3, 7/6)

(28) Lucas Pouille 3 x 0 Mikhail Kukushkin (6/1, 7/5, 6/4)

(29) Gilles Simon 3 x 0 Bjorn Fratangelo (7/6, 6/4, 6/2)

(32) Philipp Kohlschreiber 3 x 0 Zhe Li (6/2, 6/2, 6/4)

Alex Bolt 3 x 1 Jack Sock (4/6, 6/3, 6/2, 6/2)

Jo-Wilfried Tsonga 3 x 0 Martin Klizan (6/4, 6/4, 7/6)

Ivo Karlovic 3 x 1 Hubert Hurkacz (6/7, 7/6, 7/6, 7/6)

João Sousa 3 x 2 Guido Pella (7/6, 4/6, 7/6, 4/6, 6/2)