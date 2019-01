Calor ajuda, e Nishikori vira contra Majchrzak pelo Australian Open

O segundo dia de Australian Open pegou fogo literalmente. Como de costume na Austrália, o calor castigou os tenistas em quadra. Quem acabou se dando bem com isso foi Kei Nishikori que venceu de virada o polaco Kamil Majchrjak que acabou abandonando o jogo no quinto set devido ao esgotamento físico.

O japonês nono do ranking da ATP chegou a ficar dois sets atrás no placar, mas conseguiu virar contra o polaco que veio do qualify e venceu por 3 sets a 2, com parciais de 3/6, 6/7, 6/0, 6/2 e 3/0 em 2h48 de jogo.

A primeira parcial teve um grande domínio do polaco, que jogando solto conseguiu quebrar Nishikori e depois fechar o set em 6/3 saindo na frente do placar.

Já no segundo set as coisas acabaram se equilibrando e o japonês igualou forças e a decisão foi para o tiebreak. Majchrjak aproveitava os erros do adversário, assim como no 6/6 quando Nishikori foi para a rede e acabou se desiquilibrando, abrindo a quadra para o polaco vencer o game e em seguida fechar o set abrindo 2 a 0.

A partida novamente teve outro set surpreendente, dessa vez o polaco já começava a sentir cãibras e acabou sendo atropelado pelo japonês que meteu um sonoro pneu e fechou em 6/0 a parcial.

O jogo ficou totalmente na mão de Kei Nishikori, que novamente teve facilidade no quarto set onde chegou a fazer 5 a 0, e fechou a parcial em 6/2. Sem nenhuma condição de seguir em quadra, Majchrjak até tentou, mas acabou desistindo no meio do quinto set qd o japonês vencia por 3 a 0.

Na próxima rodada, Nishikori irá enfrentar o experiente croata Ivo Karlovic, 73° do mundo, que venceu na primeira rodada o polonês Hubert Hurkacz, 76° do ranking da ATP por 3 sets a 1, com parciais de 6/7, 7/6, 7/6 e 7/6.