Berdych vira contra Schwartzman e garante vaga nas oitavas do Australian Open

Tomas Berdych segue com tudo em 2019. O veterano de 33 anos que ocupa a 57° do ranking da ATP venceu nessa sexta-feira (18) o argentino #16 Diego Schwartzman por 3 sets a 1 com parciais de 5/7, 6/3, 7/5 e 6/4 em 3h de partida. Com a vitória o tcheco carimbou sua vaga nas oitavas de final do Australian Open.

Primeiro set foi bem equilibrado, com Schwartzman tentando complicar a vida do tcheco de toda maneira. Até que no último game o baixinho conseguiu a quebra e fechou a primeira parcial em 7/5.

Sacando com mais segurança, Tomas Berdych conseguiu se recuperar da perda do primeiro set. Não demorou muito para o tcheco impor uma quebra ao argentino e fechar em 6/3 empatando o jogo.

O tcheco a cada set se sentia mais confortável em quadra. Firme no saque e na devolução foi conseguindo neutralizar o argentino, e novamente por uma quebra na frente venceu a terceira parcial por 7/5.

Schwartzman como um grande guerreiro não desistia e seguiu dando trabalho para o tcheco. Mas Berdych manteve seu alto nível e mais uma vez conseguiu uma quebra para fechar o set em 6/4 e selar sua classificação para a próxima fase.

Agora nas oitavas o tcheco irá enfrentar o espanhol #2 Rafael Nadal, segundo do mundo, que venceu o australiano Alex De Minaur, 29° do ranking da ATP por 3 sets a 0 com parciais de 6/1, 6/2 e 6/4. Berdych já enfrentou o espanhol 24 vezes no circuito profissional, tendo consuistado apenas cinco vitórias, contra 19 triunfos do adversário.