Medvedev supera Klizan sem dificuldades e está nas semifinais em Sófia

O #16 Daniil Medvedev, terceiro favorito do ATP 250 de Sófia, eliminou nesta sexta-feira o eslovaco #38 Martin Klizan. Medvedev fechou a partida com um confortável dois a zero, parciais de 6/4 e 6/1, em 1h08 e avançou para as semifinais do torneio búlgaro. Este já é o segundo torneio no ano que o russo alcança no mínimo as semis - foi vice em Brisbane contra Nishikori em janeiro.

Em pouco mais de uma hora, Medvedev, guiado por um saque efetivo que lhe permitiu somar um total de nove aces e 85% dos pontos ganhos com o primeiro serviço, livrou-se de um Klizan que deu muitas opções ao resto do russo, especialmente na primeira parcial com até onze oportunidades de quebra.

Nas semifinais do Sofia Open, Medvedev vai enfrentar o #33 Gael Monfils, que eliminou o cabeça número dois, #12 Stefanos Tsitsipas, com parciais de 6/3 e 7/6(5).