Barty luta, vira contra Bertens e chega às quartas do Miami Open

A #11 Ashleigh Barty reagiu contra a #8 Kiki Bertens para garantir seu lugar nas quartas de final do Miami Open. A número 1 australiana perdeu o primeiro set por 6/4 contra sua adversária nas oitavas de final, mas lutou muito para empatar ao vencer o segundo por 6/3 e dominar o set decisivo, marcando 6/2 e fechando o jogo em 1h53, nesta segunda-feira (25).

Barty agora tem um recorde de quatro a zero sobre Bertens, com três dessas vitórias em carreira vindo de um set abaixo - neste ano, isso já havia acontecido nas semifinais do Sydney International. A australiana está em 10º lugar no live ranking e precisa que Qiang Wang não vença o título em Miami para garantir a entrada no top 10 pela primeira vez na carreira.

"Sempre que eu jogo contra Kiki, não há muita coisa no jogo", disse Barty. "Por um período de seis ou sete games lá, ela talvez tenha me dado um ou dois erros. Fiz bem em sair do meu jogo de serviço em 2/2 no segundo, fiquei um pouco em apuros mas entrei em modo de sobrevivência", analisou a australiana.

Barty enfrentará nas quartas de final do WTA Premier Mandatory de Miami, a #2 Petra Kvitova, que marcou duplo 6/3 contra a #21 Caroline Garcia.