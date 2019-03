Após pausa pela chuva, Kvitova bate Garcia e avança às quartas de Miami

A Hard Rock Arena, palco principal do Miami Open, recebeu na tarde desta segunda-feira (25) a partida de oitavas de final entre a #2 Petra Kvitova e a #21 Caroline Garcia. Petra apressou o passo e venceu a francesa por parciais de 6/3 e 6/3 em apenas 1h22. Apesar da rapidez, a tcheca não conseguiu escapar da chuva e os últimos dois games aconteceram depois da enorme pausa.

Kvitova fez bem em todos os quesitos, mas o primeiro serviço foi destaque. A tcheca enfrentou apenas um break point na primeira parcial, salvou com excelente maestria e seguiu na liderança depois de quebrar o serviço de Garcia já no game de abertura. Quando serviu para se manter na parcial, a francesa enfrentou a segunda quebra de seu serviço e acabou perdendo a parcial por 6/3, em 45 minutos.

Estatisticamente, no serviço, Kvitova não podia ser muito melhor: venceu 75% dos pontos com o primeiro serviço e 63% com o segundo. A tcheca disparou três aces e cometeu apenas uma dupla falta. A situação de Garcia foi diferente, a francesa fechou com 61% dos pontos ganhos com o primeiro serviço e apenas 38% com o segundo, além disso, marcou um único ace e cometeu três dupla faltas.

Kvitova disparou 13 winners na parcial e cometeu 11 erros não-forçados. Garcia, que buscava neutralizar a tcheca com uma agressividade excessiva, marcou apenas cinco bolas vencedoras e 11 erros não-forçados. Petra venceu 38 dos 68 pontos disputados (56%).

A segunda parcial seguiu tranquila e sem grandes surpresas. O game de destaque foi o quarto, onde Petra conquistou a quebra que lhe garantiria a vitória mais tarde. A tcheca dessa vez não enfrentou break point e o único que teve a seu favor converteu com um winner de devolução perfeita. A partida foi interrompida em 5/2* e quando foi retomada Garcia confirmou seu serviço em 40-0 e logo em seguida Kvitova serviu para o jogo e fez bem: 40-30, com direito a 'Pojd.

A tcheca disparou um total de 26 winners durante a partida e cometeu 19 erros não-forçados. Garcia fechou com 10 winners e 16 erros não-forçados. Kvitova fechou com a ótima porcentagem de 77% de pontos ganhos no primeiro serviço e 70% no segundo, enquanto a francesa fechou com apenas 64 e 44% respectivamente.

Caroline Garcia agora descansa e só volta a entrar em quadra na temporada de terra batida, no WTA de Stuttgart, que arranca no dia 20 de Abril.

Petra Kvitova segue para as quartas de final do WTA Premier Mandatory de Miami e busca uma vaga para a final com a já muito bem conhecida #11 Ashleigh Barty, que venceu a #8 Kiki Bertens em três sets. Petra lidera o confronto direto com a australiana em 4 a 0 e duas de suas vitórias aconteceram ainda na temporada 2019 (Sydney, Australian Open).