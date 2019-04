Bencic domina Minella e avança em Stuttgart

A suíça #20 Belinda Bencic teve um início brilhante no WTA Premier de Stuttgart. Bencic iniciou sua caminhada no saibro alemão nesta quarta-feira (24) com uma vitória por 6/2 e 6/4 sobre a qualifier #108 Mandy Minella, em 1h15.

A jogador suíça encorajou os fãs e a mídia a manter as expectativas baixas apesar de seu ressurgimento em 2019, que inclusive já teve um título no Premier 5 de Dubai. "A WTA está tão apertada agora, que muitas jogadoras têm a chance de vencer qualquer torneio". É difícil porém, de Belinda Bencic passar desapercebida com performances como as desta quarta-feira (24).

A jovem de 22 anos, que também havia vencido Minella em sua única partida anterior em 2013, aos 17 anos, foi afiada desde o início, atacando a bola mais cedo e encurtando pontos na rede para um break imediato.

Embora a luxemburguesa tenha se acomodado um pouco quando ela começou a encontrar seu ritmo com alguns forehands, Bencic foi capaz de se defender de um break points em cada um de seus games de serviço seguintes - antes de conseguir o break duplo com uma devolução agressiva e uma passada toda estirada que pegaram Minella de surpresa na rede. Backhands e voleios impecáveis ajudaram a campeã de Dubai aproveitar seu momento para um break no 3/2 no segundo set.

Mas na maior parte da partida, foi a ex-número sete do mundo que encontrou os ângulos para superar Minella, marcando 24 winners e 18 erros não-forçados. Bencic foi capaz de manter sua liderança para a vitória, mantendo-se firme em um game final um pouco nervoso e conquistando a vitória quando um slice de backhand da qualifier foi fora.

O próximo desafio no Porsche Tennis Grand Prix​​​​​​​, Bencic enfrenta a #6 Kiki Bertens, que venceu os dois confrontos até o momento.