Kvitova se recupera, bate Sevastova de virada e vai à semifinal de Stuttgart

A #3 Petra Kvitova derrotou a #13 Anastasija Sevastova em três sets e avançou para as últimas quatro classificadas do torneio WTA Premier de Stuttgart, nesta sexta-feira (26). A tcheca virou para fechar com parciais de 2/6, 6/2 e 6/3, em 1h34.

Sevastova, da Letônia, surpreendeu no início, quebrando duas vezes para conseguir uma vantagem de 4/0 antes de vencer o primeiro set. No entanto, Kvitova buscou a virada para chegar às semifinais em Stuttgart pela terceira vez em sua carreira. "Foi muito difícil hoje, mas estou muito feliz por estar na semifinal. Sinto-me bem e saudável", disse a número três do mundo após o jogo.

A tcheca agora vai em busca do segundo título e da quarta final no ano. Kvitova enfrenta nas semifinais do Porsche Tennis Grand Prix a #7 Kiki Bertens, que passou com autoridade pela #5 Angelique Kerber, parciais de 6/3 e 6/4.