Shapovalov brilha e Canadá supera Alemanha de virada; Austrália segue invicta na ATP Cup 

Denis Shapovalov vai mostrando cada vez mais que vem com tudo em 2020. Com duas grandes atuações, o tenista de 20 anos foi crucial na vitória do Canadá sobre a Alemanha, pela última rodada da fase de grupos da ATP Cup. De virada, os canadenses triunfaram por 2 a 1 e praticamente garantiram a classificação para as quartas de final.

Na primeira partida do dia, o #21 Felix Auger-Aliassime fez uma partida bem aquém, cometeu muitos erros e caiu diante do #35 Jan-Lennard Struff, que levou a melhor em sets diretos, parciais de 6/1 e 6/4, em 1h14, e colocou a Alemanha em vantagem no confronto.

Foi então que apareceu a estrela de Shapovalov. O número #14 do mundo jogou em alto nível e afundou mais ainda o #7 Alexander Zverev, que vive um péssimo momento dentro das quadras. Sem tomar conhecimento, o canadense atropelou e venceu por duplo 6/2, em 1h10, empatando o duelo.

Por fim, as duplas vieram para decidir o embate. Ao lado de Auger-Aliassime, Shapovalov chamou a responsabilidade mais uma vez e conseguiu um grande resultado para o Canadá. Diante de Kevin Krawietz e Andreas Mies, os jovens tiveram uma grande atuação e fecharam em 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 7/6 (4). Com o resultado, firmaram seu país na segunda colocação do grupo.

Austrália vence mais uma e avança com 100% de aproveitamento

Líder isolada do Grupo F, a Austrália garantiu a classificação para as quartas de final de forma invicta. Após ganhar os dois primeiros confrontos, os donos da casa encerram a fase de grupos com uma vitória por 3 a 0 sobre a Grécia.

Abrindo o duelo, o #48 John Millman levou um susto, mas bateu o #486 Michail Pervolarakis por 2 sets a 1, parciais de 4/6, 6/1 e 7/6 (1). Depois, no que foi o jogo do dia, foi a vez do #29 Nick Kyrgios bater o #6 Stefanos Tsitsipas também por 2 sets a 1, parciais de 7/6 (7), 6/7 (3), e 7/6 (5), com direito a uma devolução sensacional no match point.

Mesmo com o confronto já definido, os australianos ainda triunfaram nas duplas. Em uma partida tranquila, John Peers e Chris Guccione derrotaram Markos Kaloveloni e Petros Tsitsipas em sets diretos, parciais de 6/3 e 6/4, e confirmaram a campanha arrasadora na fase de grupos do torneio.