Nadal luta até o fim, consegue virada histórica sobre Medvedev e se mantém vivo no ATP Finals 

Resiliência. Essa é a palavra que melhor define a vitória histórica do #1 Rafael Nadal nesta quarta-feira (13). Depois de perder para Alexander Zverev na estreia, o espanhol voltou à quadra para encarar o #4 Daniil Medvedev e ficou muito perto de ser eliminado precocemente do ATP Finals, disputado na O2 Arena, em Londres.

Porém, guerreiro como sempre, o 'Toro Miúra' conseguiu uma reação incrível e bateu o russo por 2 sets a 1, de virada, parciais de 6/7 (3), 6/3 e 7/6 (4), em 2h46 de uma partida eletrizante. Com o resultado, o número um do mundo continua com chances de classificação para as semifinais do torneio. Medvedev, por sua vez, soma agora duas derrotas e depende de uma combinação improvável para avançar.

O jogo

Se reencontrando pela primeira vez depois da final do US Open, os tenistas protagonizaram um duelo inesquecível na capital inglesa. No primeiro set, jogaram em alto nível e levaram a parcial sem quebras até o tie-break, onde Medvedev conseguiu uma mini quebra e, controlando a vantagem, fechou em 7/6 (3).

Precisando reagir para se manter vivo na competição, Nadal veio com tudo para o segundo set e conquistou uma quebra logo no game inicial. A partir daí, sacou muito bem e não deu chances de reação ao russo. Obtendo mais um break no décimo game, o espanhol fechou em 6/3 e deixou tudo igual no confronto.

Porém, enganou-se quem achou que o líder do ranking viria embalado para o terceiro set. Em um começo bem ruim, Nadal cometeu erros bobos, passou a falhar em seu serviço e viu Medvedev quebrar seu saque em duas oportunidades, abrindo 4/0 rapidamente.

Visivelmente incomodado com sua performance, o 'Toro Miúra' chegou a enfrentar um match point quando servia em 1/5, mas conseguiu salvá-lo e confirmar seu game. Foi então que a reação começou. Mudando de postura e diminuindo os erros, o espanhol cresceu no jogo, passou a pressionar o russo e, vencendo cinco games em sequência, virou o placar para 6/5.

Buscando se manter vivo, Medvedev se viu em apuros, mas encaixou bons saques e levou a decisão novamente para o tie-break. Assim como durante todo o jogo, o game desempate foi lá e cá, com os tenistas dando o máximo de si. Na hora H, Nadal mostrou porque é um dos maiores da história e decretou a vitória por 7/6 (7-4).

Agora, o espanhol chega para a última rodada do Grupo Andre Agassi podendo se classificar com um simples triunfo. Seu oponente será o grego Stefanos Tsitsipas, que ainda nesta quarta enfrenta o alemão Alexander Zverev, algoz de Nadal na estreia, em partida que encerra esta segunda rodada de competições.