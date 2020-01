Barty começa mal, mas vence Rybakina e avança no Australian Open

A #1 Ashleigh Barty está nas oitavas de final do Australian Open. A australiana avançou após derrotar a #26 Elena Rybakina. O placar foi de 2 sets a 0 com parciais de 6/3 e 6/2, em 1h19, na noite desta quinta-feira (23).

Foi um jogo de muitos altos e baixos entre as duas. Ambas começaram muito mal a partida, errando bolas fáceis. Voleios flutuando no forehand, smashes no meio da quadra com a adversária já fora da foto e erros para muito longe da área de saque foram apenas alguns exemplos do que ocorreu no início do confronto.

Essa instabilidade das tenistas fez com que nenhuma conseguisse confirmar seu serviço nos quatro primeiros games do jogo. Depois desse susto, Barty voltou à sua regularidade padrão, enquanto que a cazaque continuou dando pontos de graça para ela. No total, foram 30 erros não-forçados para Rybakina contra 16 da australiana; ela até teve um bom número de winners, com 13, mas a oponente a superou nesse quesito também, com 28.

No quinto game daquele primeiro set, a australiana confirmou seu saque e conseguiu logo em seguida a terceira quebra consecutiva a seu favor; Rybakina defendeu seu serviço apenas uma vez na parcial. Após isso, a favorita não deu mais chances e fechou a porta. O placar estava aberto para ela.

A liderança veio, mas ainda assim a vida de Barty não foi nada fácil na segunda etapa. A australiana foi até pior do que a oponente no seu serviço, no geral. Ela caiu de 72% de primeiro serviço em quadra para 61% e Rybakina aproveitou, vencendo 59% dos pontos iniciados pela favorita com o segundo saque.

A australiana teve sete break points contra, e a cazaque registrou apenas três. A diferença é que a número um fez a experiência prevalecer e se recuperou em todas as vezes que esteve contra a parede, enquanto que a oponente perdeu seu serviço por duas vezes. Chances desperdiçadas fazem você pagar caro, principalmente contra a número um do mundo, que mesmo em uma partida irregular, fechou a partida em dois sets.

Nas oitavas de final, Barty enfrentará a #19 Alison Riske, que venceu jogo equilibrado de três sets diante da #39 Julia Goerges.