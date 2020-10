Nadal evolui gradativamente e vence Sinner nas quartas em Roland Garros

Na história do saibro, não existe tenista mais dominante na história do esporte que #2 Rafael Nadal. Nas quartas de final da edição 2020 de Roland Garros, coube ao espanhol enfrentar a grande surpresa do torneio: o italiano #75 Jannik Sinner. E não houve espaço para zebra.

Em três sets, Nadal resolveu o confronto contra Sinner, parciais de 7/6(4), 6/4 e 6/1. E o desempenho do espanhol foi gradativo. Problemas no primeiro set, segurança no segundo e supremacia no derradeiro período da peleja. A partida acabou já na madrugada de quarta-feira (7) no horário francês.

Equilíbrio

Até o final do décimo game, não houve surpresa na partida. Todos os saques foram confirmados, sendo que os momentos com mais pontos foram o terceiro e o quinto - com "apenas" sete.

O décimo primeiro game mudou tal cenário. Com Nadal sacando, Sinner venceu. No seguinte, o espanhol impediu a conquista do set pelo italiano. O melhor ranqueado reassumiu a dianteira do placar, confirmando a vitória no período, no tiebreak - vencido por 7-4.

O cenário se repetiu no segundo set. A quebra de saque do italiano, porém, veio mais cedo: no quarto game. A resposta de Natal, novamente, foi imediata - e o período chegou empatado no sexto game.

O equilíbrio se manteve até o nono game. Com Sinner sacando, Nadal impediu a confirmação do serviço do rival. No game seguinte, o espanhol garantiu a vitória no segundo set: 6/4.

Domínio

Basicamente, não houve competitividade no terceiro set. Sinner sacou quatro vezes e, em três oportunidades, não confirmou o serviço. Mais do que isso: o segundo e o quarto games foram os que tiveram mais pontos disputados - "apenas" sete.

Nadal confirmou a vitória no sétimo game, mais uma vez quebrando o saque de Sinner: 6/1.

O que vem por aí

Na semifinal de Roland Garros 2020, Nadal enfrentará o argentino #14 Diego Schwartzman, que vem de grande vitória sobre o #3 Dominic Thiem, vice-campeão nos últimos dois anos.

Schwartzman só venceu Nadal uma vez em dez confrontos, mas foi justamente no último deles, nas quartas de final em Roma há duas semanas.