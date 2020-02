No duelo dos azarões, Mager bate Balazs e vai à final do Rio Open

O italiano #128 Gianluca Mager está vivendo sua semana mágica no Rio de Janeiro. Em um reencontro do duelo que aconteceu no qualifying, ele derrotou o húngaro, que veio como lucky loser, #106 Attila Balazs, por dois sets a um com parciais de 7/6, 4/6 e 7/6 em 2h52 minutos.

A partida começou ontem e também sofreu com adiamentos por conta da chuva. Esse feito prejudicou o jogo de todos os tenistas do Rio Open que jogaram nessas últimas 24h. Com um nível muito parecido, ambos os atletas viveram bons e maus momentos na partida. Em certo ponto, a sensação era de que Balazs iria conseguir uma virada incrível. Mas no fim, Mager provou os motivos pelo qual derrotou Thiem e avançou para a final.

Porém, a torcida aplaudiu muito Balazs. Jogando desde o primeiro dia do quali, veio derrubando diversos adversários com um estilo extremamente ofensivo e com saques como o seu carro-chefe. Ele conseguiu terminar sua participação no Rio Open na 79ª posição no ranking da ATP.

No Rio Open, está sendo a primeira vez que Mager está entrando no top 100 e já vai para o número 77, passando nomes como Herbert, Tiafoe, Pospisil, Popyrin entre outros. Caso conquiste o torneio, subirá ainda mais no ranking. Aos 25 anos, Gianluca começou a sua carreira de forma bem tardia no tênis, aos 18 anos e não tendo jogado o juvenil.

A Itália terá representantes tanto na simples, com Mager, tanto nas duplas com Caruso e Gaio.

Ele enfrentará na final do Rio Open, o chileno #25 Cristian Garin, que derrotou o croata #32 Borna Coric na outra semifinal. Vale ressaltar que Mager eliminou o favoritíssimo e #4 no ranking da ATP, Dominic Thiem