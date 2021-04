Espanha perde para Grécia, mas se classifica para semifinal da ATP Cup

Na noite desta quinta-feira (04), a equipe da Espanha enfrentou a equipe da Grécia em duelo válido pela última rodada da fase de grupos da ATP Cup.

Os gregos conseguiram sua primeira vitória na ATP Cup, mas mesmo assim acabaram eliminados. Com esse resultado, a Espanha se classificou para a semifinal.

Atual vice-campeã, a Espanha encara a Itália nas semifinais. A outra vaga na final será decidida entre Alemanha e Rússia.

As partidas do confronto

O primeiro duelo da noite foi realizado por #16 Pablo Carreno Busta contra #462 Michail Pervolarakis. O espanhol venceu a partida com muita tranquilidade com parciais de 6/3 e 6/4. Com essa vitória, a Espanha já se garantiu nas semis, já que a Grécia precisava de um 3 a 0 para terminar na liderança da chave.

Na segunda partida da noite, foi a vez do grego #6 Stefanos Tsitsipas enfrentar o #13 Roberto Bautista Agut. Em partida bastante equilibrada, o grego saiu vencedor com parciais de 7/5 e 7/5.

No primeiro set, Tsitsipas conseguiu quebrar o saque do espanhol apenas uma vez, no último game do set. No segundo, o grego chegou à abrir 2/0 e teve três match points quando teve 5/3, mas Bautista Agut conseguiu salvar todos, confirmar o game e quebrar o grego no game seguinte deixando tudo empatado em 5/5. Mas quando sacou em 5/6, o espanhol foi quebrado e viu Tsitsipas vencer a partida.

Com tudo já resolvido no grupo, o jogo de duplas só durou um game. Carreno Busta, que jogava ao lado de Marcel Granollers, se retirou por lesão, e a vitória ficou com Tsitsipas e Markos Kalovelonis.