Com direito a pneu, Thiem bate Koepfer e segue campanha tranquila no Australian Open

Segue a campanha perfeita de #3 Dominic Thiem no Australian Open 2021. Em três sets, o austríaco, nesta quarta-feira (10), bateu, com relativa facilidade, o alemão #70 Dominik Koepfer. O duelo foi válido pela segunda rodada do torneio.

O primeiro set foi o mais difícil: 6/4. No segundo, o pneu: 6/0. O derradeiro teve parcial de 6/2. A peleja teve duração de uma hora e quarenta minutos.

Sem sustos

A partida acontecia com relativa tranquilidade até o sexto game. Salvando dois break points e em 11 pontos, Thiem confirmou o serviço. No seguinte, após quatro break points em nove pontos ao todo, o austríaco ficou à frente do placar. Dali em diante, bastou confirmar os próprios saques para vencer a peleja por 6/4.

O segundo set pouco teve competitividade. Com todos os serviços rejeitados, Koepfer foi presa fácil. Um dos poucos momentos com emoção foi o quinto game, com nove pontos - a última quebra de serviço do áustriaco no período.

Quando Koepfer foi reagir, já era tarde demais. Após perder os dois primeiros saques no terceiro set e ter 4/0 de desvantagem, o alemão confirmou dois games - nada que impedisse Thiem de vencer por 6/2, entretanto.

O que vem por aí

Na próxima rodada do Australian Open, Dominic Thien enfrenta o australiano #47 Nick Kyrgios, que salvou match point antes de bater o francês #34 Ugo Humbert.