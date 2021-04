Sem dificuldades, Nadal vence Mmoh e segue firme no Australian Open

Pela segunda rodada do Australian Open, o #2 Rafael Nadal enfrentou o #177 Michael Mmoh, que garantiu vaga na chave principal após vencer o qualificatório, e venceu em sets diretos com parciais de 6/1, 6/4 e 6/2. A partida foi disputada na quadra Rod Laver, a principal do complexo em Melbourne.

O número dois do ranking perdeu apenas três pontos com o primeiro serviço e três com o segundo alcançando 80% e 57% dos pontos vencidos, respectivamente. Sem dar chances de quebras e aproveitando as duas oportunidades que teve, venceu a primeira parcial por 6/1, em 28 minutos.

Nadal cometeu um erro não-forçado a menos que o estadunidense, sete a oito, mas, em compensação disparou mais do que o dobro de bolas vencedoras: 10 a quatro. Dos 37 pontos disputados, o campeão do torneio em 2009 venceu 25.

Com uma quebra no quinto game, Rafa sacou para o set em 5/4. Com três aces, confirmou o game de serviço e ampliou a vantagem para dois sets a zero. O espanhol perdeu apenas quatro pontos com seus dois saques e garantiu assim 85% e 75% dos pontos com os mesmos.

Seguindo sem ter o serviço ameaçado e aproveitando duas quebras, sacou para o jogo em 5/2 e, na segunda oportunidade, liquidou a partida em 1h49. Rafa disparou um total de 40 bolas vencedoras e perdeu apenas um ponto em 15 subidas à rede.

Após a partida, em entrevista em quadra, Nadal confessou que assistiu vídeos de Mmoh para conhecer mais sobre o adversário estadunidense. O espanhol também comentou que tentou estar melhor nesta rodada do que na anterior e que irá se preparar para o que vem para frente.

Rafael Nadal busca ganhar o título do Australian Open pela segunda vez na carreira desde 2009 e se tornar assim o primeiro tenista da Era Aberta a vencer cada Major ao menos duas vezes.

Na próxima rodada terá pela frente o #69 Cameron Norrie pela primeira vez na carreira. O britânico vem de vitória sobre o russo #183 Roman Safiullin.