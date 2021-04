Atual campeã, Kenin cai para Kanepi na segunda rodada do Australian Open

A experiente #65 Kaia Kanepi fez mais uma vítima. A estoniana conseguiu sua décima vitória sobre uma top 10 em Slams e despachou a #4 Sofia Kenin, atual campeã do Australian Open, logo na segunda rodada. Kanepi anotou 6/3 e 6/2, em 1h05, na madrugada desta quinta-feira (11).

Kanepi teve dez aces na partida e enfrentou sete break points, todos no primeiro set, mas salvou todos. Ela somou 22 winners e 17 erros não-forçados, enquanto Kenin teve apenas dez bolas vencedoras e 22 erros não-forçados.

Muito imprecisa, Kenin não conseguiu aproveitar as chances no primeiro set e foi presa fácil no segundo. Kanepi ganhou seis dos últimos sete games da partida, fechou a partida com dois aces em sequência e conquistou mais uma grande vitória em Majors.

Na terceira rodada, Kanepi encara a tcheca #33 Donna Vekic, que vem de vitória sobre a argentina #45 Nadia Podoroska.

"Nervosismo me atingiu"

Emocionada, Kenin admitiu após o jogo que a pressão e o nervosismo atrapalharam o seu jogo. Ela também disse que não conseguiu replicar nas partidas o nível que conseguia nos treinos.

"Eu estava muito nervosa e não consegui encontrar meu ritmo. Minha cabeça não estava no jogo, mas obviamente não vou tirar os méritos dela. [...] Eu tive chances, mas simplesmente não aguentava jogar. E obviamente sei por que, porque o nervosismo me atingiu. Eu sinto que todos me perguntavam: 'Você se vê ganhando de novo?' Obviamente, eu disse que sim, mas não do jeito que eu estou jogando".