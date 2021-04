Tsitsipas supera Kokkinakis em longa batalha de cinco sets no Australian Open

Nesta quinta-feira (11), o grego #6 Stefanos Tsitsipas superou o australiano #266 Thanasi Kokkinakis em longa batalha de cinco sets. O grego, que não foi quebrado nenhuma vez, venceu por 3 a 2, com parciais de 6/7, 6/4, 6/1, 6/7 e 6/4, em 4h32 em partida válida pela segunda rodada do Australian Open 2021.

O primeiro set foi bastante equilibrado. Ambos jogadores até tiveram chance de quebra, mas nenhum permitiu ter seu saque quebrado. Sem quebras, o set foi ser decidido no tiebreak, onde foi muito disputado também e nenhum jogador conseguiu abrir vantagem, até o australiano conseguir o mini break no último ponto para vencer o set.

No segundo set, Tsitsipas conseguiu quebrar o saque do australiano logo no terceiro game. Kokkinakis conseguiu salvar quarto break points, mas no quinto o grego confirmou a quebra. O cabeça de chave cinco manteve essa vantagem até o fim para vencer o set por 6/4.

Tsitsipas começou melhor no terceiro set e logo no primeiro game conseguiu quebrar o saque do australiano. O grego não deu chances à Kokkinakis no set e ainda conseguiu mais duas quebras para vencer o set por 6/1.

Kokkinakis se recuperou o quarto set e não deixou seu serviço ser quebrado. O mesmo aconteceu com o grego. O set só foi ser decidido no tiebreak. Dessa vez o australiano abriu 5-1, mas viu o grego se recuperar e empatar em 5-5. O dono da casa, porém, conseguiu vencer mais dois pontos e vencer por 7-5 levando a decisão da partida para o quinto set.

Tsitsipas veio melhor para o quinto set e teve chances de quebrar o saque do australiano no primeiro e no terceiro game, mas não conseguiu converter essas chances. A quebra só veio no quinto game, o grego se manteve na vantagem o set todo e venceu por 6/4.

Na próxima rodada, Tsitsipas enfrenta o sueco #95 Mikael Ymer, que vem de vitória sobre o jovem #141 Carlos Alcaraz, 17 anos.