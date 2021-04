Pegula domina Pliskova em Doha e alcança semifinal inédita em nível WTA 500

Em sua melhor fase na carreira, a #44 Jessica Pegula se garantiu nas semifinais do WTA 500 de Doha nesta quinta-feira (4). Vindo do qualifying, a estadunidense anotou 6/3 e 6/1 sobre a #6 Karolina Pliskova, em somente 1h02. Este foi o primeiro confronto entre as duas.

Pliskova esteve em um dia muito ruim, sem conseguir dominar no saque e vencendo apenas 5/21 pontos jogados com o segundo serviço, apesar de ter contabilizado sete aces. Do outro lado, Pegula fez uma atuação de alto nível, com 20 winners e apenas sete erros não-forçados durante a partida.

Pegula só enfrentou um break point no primeiro set, no quarto game, e aproveitou 2/5 bps que oportunizou para fazer 6/3 em 38 minutos. Pliskova saiu na frente com uma quebra na segunda parcial, mas, depois disso, só venceu cinco pontos até o final do jogo. A estadunidense precisou de apenas 24 minutos para bater a ex-número 1 com 6/1.

Após chegar de forma inédita às quartas de um Slam no Australian Open 2021, Pegula continua embalada - são 12 vitórias em 15 partidas no ano. Esta é a primeira vez que ele alcança as semifinais de um torneio de nível WTA 500. Além disso, a estadunidense de 27 anos vai subir pelo menos ao 36º lugar no ranking mundial - sua melhor marca anterior era o 43º posto. Caso vença o título, ela entra no top 30.

Nas semifinais do Qatar Total Open, ela encara outra tcheca, a #10 Petra Kvitova, que vem de vitória em três sets sobre a #24 Anett Kontaveit.