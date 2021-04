Pliskova bate Collins e alcança terceira rodada do Australian Open

A tcheca #6 Karolina Pliskova conseguiu uma sólida apresentação e venceu a americana #40 Danielle Colins na segunda rodada do Australian Open na noite desta quarta-feira (10). A tcheca anotou 2 sets a 0, parciais de 7/5 e 6/2, em 1h27. As duas haviam se enfrentado na semana passada, e Collins havia se dado melhor em dois sets.

Em um primeiro set bastante equilibrado, inclusive nos erros, Pliskova conseguiu ser mais efetiva em seu serviço do que a adversária e garantiu a vitória na parcial por 7/5, após forçar três quebras de serviço, alcançar quatro aces e ter vencido 70% dos pontos em seu primeiro serviço.

No segundo set, Collins voltou à quadra com um ritmo bem intenso e agressivo para salvar sua participação em terras australianas. De início, até que surtiu efeito quando conseguiu quebrar o serviço de sua adversária logo no segundo game da parcial.

Entretanto, a tentativa de reação parou por aí. Logo no terceiro game, Pliskova devolveu a quebra e controlou o jogo até o fim, garantindo a vitória no set por 6/2 e no jogo por 2 sets a 0. A ex-número 1 do mundo conseguiu três aces e quase 80% dos pontos tentados em seu primeiro serviço.

Com o triunfo, Karolina Pliskova garante um duelo doméstico na próxima rodada, quando irá enfrentar a compatriota #27 Karolina Muchova, que bateu a alemã #212 Mona Barthel também por 2 sets a 0. O duelo nesta quinta-feira (11), às 21h, horário de Brasília.