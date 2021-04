Medvedev supera Sinner pelo segundo ano seguido em Marseille e vai às semifinais

Na manhã desta sexta-feira (12), o russo #3 Daniil Medvedev venceu o italiano #34 Jannik Sinner por 6/2 e 6/4, em 1h15. A partida foi válida pelas quartas de final do ATP 250 de Marseille. No ano passado, os também se enfrentaram no torneio francês, e Medvedev venceu em três sets.

Os primeiro games do set foram bastante equilibrados, mas no quinto game, Medvedeve conseguiu a primeira quebra da partida e abriu vantagem. O russo seguiu jogando melhor no set e não deu chance ao italiano devolver a quebra e ainda conseguiu mais uma quebra no sétimo game. O cabeça de chave 1 confirmou seu saque na sequência para vencer o set por 6/2.

No segundo set, assim como no primeiro, Medvedev conseguiu quebrar o serviço de Sinner no quinto game. O italiano já havia salvo um break point no terceiro game, mas não conseguiu salvar o segundo.

No oitavo game, o jovem italiano teve a chance de devolver a quebra, mas o russo conseguiu salvar e confirmar seu serviço. Medvedev não permitiu mais chances de quebra e venceu o set por 6/4.

Na próxima rodada, Medvedev enfrenta o qualifier #287 Matthew Ebden em partida válida pela semifinal do Open 13 Provence. O ex-top 40 vem de vitória surpreendente sobre outro russo, o #21 Karen Khachanov.