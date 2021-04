Humbert supera Tsonga em duelo francês no ATP de Marseille; Khachanov e Sinner confirmam favoritismo

O ATP 250 de Marseille exibiu um de donos da casa nesta quarta (10). O #31 Ugo Humbert e o #66 Jo-Wilfried Tsonga, tricampeão do torneio, fizeram um confronto de franceses pelas oitavas de final, em que o mais jovem saiu vencedor no final.

A partida teve placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em 1h26. O marcador demonstra exatamente como foi o jogo, com um completo domínio do tenista de 22 anos. O jovem jogador foi muito regular e colocou pressão no experiente compatriota.

Fazendo sua estreia no torneio após folgar na rodada inicial, Humbert anotou sete aces no confronto e teve um grande sucesso nos pontos jogados com primeiro saque, de 88%. Enquanto isso, Tsonga registrou 59% no mesmo quesito e teve problemas para confirmar seus serviços. Houve no total sete break points contra ele e nenhum contra aquele que sairia vencedor.

O ex-top 10, que venceu na rodada anterior pela primeira vez em 17 meses, conseguiu se salvar em cinco das ocasiões em que ficou contra a parede, mas ainda assim viu o oponente garantir as duas quebras necessárias para a sua vitória. Ele perdeu o saque na primeira etapa no sexto game, e depois no penúltimo da outra parcial. Neste último, todos os pontos foram vencidos pelo adversário.

Ugo Humbert garantiu assim a sua vaga para a próxima rodada. Cabeça de chave número 4, ele enfrentará o vencedor do confronto entre o #52 Alejandro Davidovich Fokina e o #138 Arthur Rinderknech.

Favoritos avançam

Cabeça de chave 3, o #21 Karen Khachanov estreou com vitória no Open 13 Provence. Ele bateu em 1h56 o #120 Mackenzie McDonald, parciais de 7/6(4) e 6/4. O russo agora encara o australiano #287 Matthew Ebden, ex-top 40, que vem de vitória sobre o #87 Emil Ruusuvuori.

Outro favorito que avançou foi o #34 Jannik Sinner. Após muitas dificuldades na rodada de estreia, ele bateu nas oitavas de final o wildcard #166 Hugo Gaston, com parciais de 6/4 e 6/1, em 1h09. O jovem italiano agora aguarda o vencedor do confronto entre o #3 Daniil Medvedev, cabeça de chave 1, e o #76 Egor Gerasimov.