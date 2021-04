Musetti vence Dimitrov, vai às semis em Acaculpo e entra no top 100

A semana vem sendo muito boa para jovem italiano #120 Lorenzo Musetti. Na madrugada desta sexta-feira (19), ele conseguiu mais um grande resultado no ATP 500 de Acapulco. Vindo do qualificatório, o tenista de apenas 19 anos venceu o búlgaro #16 Grigor Dimitrov, que caiu em sets diretos e com parciais de 6/4 e 7/6 (3), após 2h08 de jogo.

Com a classificação para as semifinais, o jovem italiano vai entrar pela primeira vez no top 100 pela primeira vez com a campanha desta semana no torneio mexicano. Musetti está ganhando, provisoriamente, 26 colocações e saltando para o 94º lugar, o mais alto da carreira. Até então sua melhor posição já alcançada foi 115º, obtido em 22 de fevereiro deste ano.

No primeiro set, Musetti largou na frente e foi o primeiro a anotar quebra, chegando a marcar 4/1 para cima do búlgaro de 29 anos. No sétimo game veio a devolução do break, com Dimitrov empatando o jogo em 4/4. Só que ao sacar pressionado em 4/5, o ex-top 5 teve que encarar dois break points, e apesar de salvar o primeiro,n ão resistiu ao segundo.

A vantagem não fez o italiano deslanchar e o segundo set foi muito apertado. Dimitrov conseguiu uma quebra no quinto game, mas perdeu a vantagem em seguida. No tiebreak, o búlgaro chegou a salvar cinco match points, todos com o saque, quatro no 10º game e mais um no 12º. No desempate, Musetti venceu cinco pontos seguidos e assim definiu a vitória.

Jogando apenas pela 11ª vez uma chave principal de ATP, Musetti enfrentará agora o grego #5 Stefanos Tsitsipas, que venceu o canadense #18 Felix Auger-Aliassime em duelo apertado e definido apenas no terceiro set. Será a primeira vez que os dois irão se cruzar no circuito profissional.