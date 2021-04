Tsitsipas supera Aliassime e vai à semifinal do ATP 500 de Acapulco

Em aguardado confronto das quartas de final do ATP 500 de Acapulco, vitória para o cabeça de chave 1. Com dificuldades e muito equilíbrio, o #5 Stefanos Tsitsipas venceu o #18 Félix Auger-Aliassime por 2 sets a 1 na madrugada desta sexta-feira (19).

Em 2h05, o grego venceu o primeiro set por 7/5, foi superado pelo canadense pot 6/4 no seguinte e, no desempate, Tsitsipas se impôs ao fazer 6/3.

Vitória técnica

Logo no primeiro game, o canadense conseguiu quebrar o saque de Tsitsipas e saiu à frente na contagem - abrindo 2/0 no game seguinte. No quinto momento, o maior do set (junto com o oitavo, com sete pontos), o grego teve dificuldades, mas, logo na sequência, conseguiu rejeitar o serviço de Aliassime. Com 6/5 na parcial, o melhor ranqueado quebrou mais uma vez o saque do canadense e, com isso, fechou o primeiro período em 7/5.

Logo no terceiro game do segundo set, Auger-Aliassime quebrou o serviço do adversário e tal vantagem foi sustentada até o final do período, quando o norte-americano fechou a parcial por 6/4. Sempre com games curtos, três deles tiveram seis pontos - os maiores do período.

A quebra de saque no terceiro set foi bem mais tardia. Até o sétimo game, todos eram vencidos pelo sacador. No oitavo, Tsitsipas venceu Aliassime e, logo no momento seguinte, encerrou a contagem em 6/3 no segundo match point que teve. Assim como no segundo período, foram três momentos com seis pontos - e foi o máximo que os dois atletas proporcionaram.

O que vem por aí

Na semifinais do Abierto Mexicano Telcel, Tsitsipas enfrentará o italiano #120 Lorenzo Musetti, que vem de grande vitória sobre o #16 Grigor Dimitrov. Essa já é a melhor campanha do jovem qualifier em torneios ATP na carreira.