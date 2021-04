Tsitsipas passa fácil por Paire em Acapulco; Schwartzman é surpreendido

Maior favorito do ATP 500 de Acapulco, o #5 Stefanos Tsitsipas estreou com vitória nesta terça-feira (16). Ele anotou 6/3 e 6/1 sobre o instável #31 Benoit Paire, em 1h10. Este foi o quarto confronto entre os dois, e a terceira vitória do grego.

Paire, que já vinha de uma atuação destemperada em Buenos Aires, quando discutiu com o árbitro, chegou a cuspir na quadra e jogou os últimos games de saque sem muito interesse na partida.

Na estreia no México, o francês reclamou com o árbitro na primeira troca de lados. Com mais uma atuação desinteressada, Paire cometeu nove duplas faltas e não ofereceu muita resistência. Tsitsipas só enfrentou break points no penúltimo game da partida, mas confirmou o saque e a vitória na sequência.

Nas oitavas de final do Abierto Mexicano Telcel, ele encara o #27 John Isner, que vem de vitória sobre o #84 Salvatore Caruso.

Musetti conquista maior vitória da carreira

Campeão do US Open de juniores em 2019, o qualifier #120 Lorenzo Musetti, 19 anos, conquistou a maior vitória em termos de ranking na estreia da chave principal no México. Ele anotou 6/3, 2/6 e 6/4 sobre o #8 Diego Schwartzman, em 2h24.

Musetti chegou a sacar para o jogo em 5/2, depois de ter três chances para fechar o jogo no game anterior. No total, Schwartzman salvou cinco match points, mas não resistiu no sexto.

A melhor posição de Musetti no ranking da ATP foi o 115º posto. Para garantir ao menos a melhora dessa marca, ele encara nas oitavas o #56 Frances Tiafoe, que vem de vitória de quase três horas sobre o qualifier #145 Brandon Nakashima.