Azarenka vai bem nos momentos decisivos e elimina Kuznetsova em Doha

Mesmo sendo a cabeça de chave número oito do torneio, #14 Victoria Azarenka entrou no WTA 500 de Doha como wildcard. Apesar da curiosa situação, a bielorrussa venceu 'clássico' contra a russa #39 Svetlana Kuznetsova nesta segunda-feira (1º).

Em apenas dois sets, a bielorrussa venceu com parciais de 6/2 e 6/3. Apesar dos placares tranquilos, a partida teve grande duração: 1h52.

Extremos malucos

O começo da partida foi cheio de surpresas. Nos três primeiros games, Victoria Azarenka fez a tripleta, quebrando o saque da adversárias duas vezes no período. Quando sacou, entretanto, precisou de quinze pontos (salvando dois break points) para confirmar o serviço. No quarto game, a russa voltou à peleja quebrando o serviço da adversária - situação devolvida no momento seguinte. Dali para frente, a bielorrussa apenas administrou a vantagem para confirmar a vitória por 6/2 no primeiro set.

Tudo normal no começo do segundo período: as tenistas confirmaram os quatro primeiros games, deixando a peleja 2/2. No quinto momento, Azarenka, em longos onze pontos, precisou de três break points para vencer. A bielorrussa confirmou o sexto game em extenuantes vinte e sete pontos, salvou cinco break points. No seguinte, mais uma vez, Svetlana Kuznetsova teve o serviço quebrado em sete pontos.

A bielorrussa teve uma grande decepção no oitavo game. Em nove pontos, ela teve três match points, mas desperdiçou todos - e teve o serviço quebrado. No seguinte, entretanto, teve três match e break points e conseguiu vencer - fechando o segundo período em 6/3.

O que vem por aí

Nas oitavas de final do Qatar Open 2021, Azarenka enfrenta a vencedora de #23 Elena Rybakina e a alemã #56 Laura Siegemund.