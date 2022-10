Sanders/Stefani vencem emocionante final contra Danilina/Haddad Maia e são campeãs em Guadalajara

Em uma final com duas brasileiras e roteiro emocionante, Luisa Stefani,, ao lado de Storm Sanders, conquistou, já no começo da madrugada desta segunda-feira (24), o título do WTA 1000 de Guadalajara, no México, derrotando Beatriz Haddad Maia e Anna Danilina.



A dupla da medalhista olímpica de bronze venceu com parciais de 7/6(4), 6/7(2) e 10-8, após 1h59. Sanders e Stefani estiveram o tempo todo atrás no super tiebreak, mas marcaram quatro pontos seguidos após o 6 a 8, conquistando a virada. Na tarde deste domingo (23), as duas já haviam superado, pela semifinal, a dupla das chinesas Zhaoxuan Yang e Yifan Xu, cabeças de chave 8, por 5/7, 6/4 e 10-5.

Stefani e Sanders jogaram o segundo torneio juntas e já alcançaram o primeiro título. A paulistana garantiu seu quinto caneco na carreira. Neste ano, ela venceu o WTA 250 de Chennai, na Índia, primeiro torneio após o retorno de cirurgia no joelho depois de um ano parada, ao lado da canadense Gabriela Dabrowski.

Ascensão rápida

Luisa conquistou seu segundo troféu de WTA 1000. Ano passado ergueu a taça em Montreal, no Canadá, ao lado também de Dabrowski. Ainda foi vice-campeã no WTA 1000 de Cincinnati, nos EUA, e Miami, nos EUA, junto com a norte-americana Hayley Carter. Com o título, Luisa vai saltar do do 217º lugar ao top 60 mundial. A brasileira foi top 10 no começo da temporada.

Semana feliz para Bia Haddad

Apesar do vice-campeonato, Bia Haddad sai com o objetivo cumprido de Guadalajara. Ela e Danilina derrubaram três duplas fortíssimas (Krawczyk/Schuurs, Gauff/Pegula e Krejcikova/Siniakova) e asseguraram vaga ao WTA Finals, que começa na segunda-feira (31), feito inédito para uma brasileira. As três parcerias citadas acima também estarão no torneio, que reúne as oito melhores duplas do ano.

Além disso, Bia Haddad também assumiu sua melhor posição no ranking de duplas na carreira, o 13º lugar, menos de 200 pontos de distância para um inédito top 10.