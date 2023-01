Tsitsipas vence Lehecka e vai às semifinais no Australian Open

No segundo jogo das quartas de final do Australian Open, nesta terça-feira (24), #4 Stefanos Tsitsipas venceu #71 Jiri Lehecka em três sets com parciais de 6/3, 7/6(2) e 6/4. Tsitsipas caminha para sua sexta semifinal em Grand Slam, chegando a ter vencido apenas uma destas (Roland Garros, 2021). O seu adversário será #20 Karen Khachanov que fará sua segunda aparição seguida deste nível tendo alcançado sua primeira semifinal no US Open 2022. O grego é o favorito contra o russo a quem venceu nos cinco jogos anteriores que disputaram.

O primeiro set começou promissor de um grande duelo já no segundo game que durou mais de 8 minutos, com 5 deuces e que resultou em uma quebra para o grego, mas a partir daí sequer houveram quaisquer chances de quebra e o game terminou em pouco mais de meia hora. Já no segundo set quem enfrentou mais chances de ser quebrado foi Tsitsipas que se defendeu de três break points quando o tcheco tinha 2 a 1 no placar, mas o jogo seguiu para o tiebreak. Neste torneio, o tcheco havia vencido dois tiebreaks e perdido apenas um com muita disputa, mas no jogo de hoje, o grego deu uma aula de saque e levou sem dificuldades, abrindo dois sets a zero.

As chances de Lehecka saindo de dois sets abaixo não eram grandes, mas no terceiro set ele ainda deu trabalho ao favorito. O tcheco teve uma grande chance de saltar à frente quando o grego sacava em 3 a 3, quando teve dois break points que não conseguiu vencer. A única quebra do set foi justamente quando Tsitsipas tinha 5 a 4, e Lehecka tentava forçar mais dois games. Apesar da derrota, esta é uma excelente campanha do jovem tcheco de apenas 21 anos. Em 2022, ele perdeu na primeira rodada nos quatro slams e desta vez chegou às quartas vencendo inclusive cabeças de chave como #7 Felix Auger-Aliassime e #12 Cameron Norrie. Já Tsitsipas, se campeão, pode ser número 1 do mundo pela primeira vez. A temporada parece promissora ao vencedor ao derrotado.