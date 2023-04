Estoril Open confirma Hubert Hurkacz na chave principal

O polaco Hubert Hurkacz irá "reforçar'' o quadro principal do Millennium Estoril Open a partir do próximo sábado 1 de abril nas instalações do Clube de Ténis do Estoril.

A desistência de última hora de Sebastian Korda – que ainda não se sente recuperado da lesão no pulso - permitiu, segundo as regras da ATP, a entrada do atual número nove do ranking mundial.

“Estou mesmo entusiasmado por vir jogar no Estoril. Vai ser o meu primeiro torneio na terra batida este ano e estou muito feliz por estar no Millennium Estoril Open pela primeira vez.”, disse Hubert Hurkacz.

Embora os seus maiores sucessos tenham sido obtidos em quadras rápidas, o polaco de 26 anos considera-se um tenista com qualidades para todos os pisos, recordando que cresceu em courts de terra batida.

“É excepcional poder contar com dois jogadores dos 10 melhores do mundo nesta edição do Millennium Estoril Open, coisa raríssima em torneios ATP 250. Além de vir reforçar o quadro, a presença de Hubert Hurkacz é também uma estreia no torneio e estou muito feliz por poder proporcionar aos adeptos portugueses a possibilidade de verem ao vivo jogadores desta qualidade”, revela João Zilhão.

O Millennium Estoril Open 2023 começa este sábado, com o início do qualifying, a partir das 12 horas, com três encontros no Estádio Millennium, três no Court Cascais e dois no Court CTE. Os quadros e ordem de jogos serão divulgados ao fim da tarde.