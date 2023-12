Bicampeão! Carlos Ishida vence Guilherme Teodoro e garante o título do Absoluto A do TMB Platinum

Carlos Ishida é bicampeão do TMB Platinum - Campeonato Brasileiro. Neste sábado (16), o atleta da Associação Desportiva Chapecoense/SC saiu atrás no placar mas garantiu a virada para voltar ao topo do pódio. Em duelo contra Guilherme Teodoro (Associação Concordiense de Tênis de Mesa/SC), reeditando as finais de 2021 e 2022, triunfo por 3 sets a 1, desempatando o histórico do confronto entre os atletas em finais do Brasileiro. As parciais foram de 8/11, 13/11, 11/7 e 11/9.



''Sabia que ia ser duro. O sentimento é de muita gratidão por todas as pessoas que fazem isso acontecer. Eu acho que, apesar de ser um título individual, tem muita gente envolvida. Familiares, equipe, todas as pessoas que torcem, todas as pessoas que estão sempre apoiando a gente, apoiando o tênis de mesa, apoiando o esporte. Então, esse é o sentimento. De muita gratidão, muita felicidade por desfrutar desse momento com tanta gente querida'', disse o campeão.



Lucca Filippe (CR Saldanha da Gama/Santa Cecília/Fupes/SP) e Rafael Turrini (Praia Grande Uberlândia/MG) completaram o pódio e ficaram com as medalhas de bronze.



''É inacreditável, não é? Nem nos meus maiores sonhos eu imaginava conquistar algo assim. Então, fiquei muito contente. Muito emocionado, porque realmente trabalhei muito pra chegar onde eu cheguei, pra conseguir esses títulos de maneira consecutiva, e é isso, muito esforço, muito suor derramado, então estou muito feliz'', resaltou Ishida.



O JOGO



A final masculina contou com muita emoção desde o primeiro segundo. Duelando ponto a ponto, Ishida e Teodoro levaram o público presente no CPB ao delírio. Com o confronto disputado, o primeiro set foi vencido por Guilherme que aproveitou melhor as oportunidades e fez 11 a 8.



Precisando recuperar o set perdido, Ishida voltou à mesa inspirado e iniciou dominando a segunda parte do jogo. Após chegar ao nono ponto, Teodoro emplacou uma boa sequência e empatou o game em 10 a 10, mesmo com o pedido de tempo do atleta de Santa Catarina. Mas no fim o set foi vencido por Ishida. 13 a 11 e empate no placar: 1 a 1.



O terceiro set chegou e a qualidade do jogo apenas aumentou, com os mesa-tenistas dividindo a frente do placar. Aproveitando o bom momento, Ishida contou com seu talento, a sorte e a ajuda da rede para virar o jogo: 11 a 7.



A boa sequência do atleta de Santa Catarina continuou e Ishida logo abriu 3 a 0 e fez Guilherme pedir tempo. Na volta para a mesa, um rally que levou a plateia ao êxtase e Carlos ainda mais perto do troféu. Mas Guilherme Teodoro foi valente e fez jogo duro até o fim.



Após mais uma sequência de grandes jogadas, Ishida contou com a rede final de Teodoro para ficar com o tão desejado título: 11 a 9. 3 sets a 1.



''É engraçado, porque isso é até umas coisas que ninguém sabe, mas geralmente eu tenho bastante dificuldade de jogar contra ele (Guilherme), ele tá com um nível muito forte, não é atoa que internacionalmente ele vem se destacando bastante como um atleta brasileiro ganhando de muitos atletas top 100. Mas acho que nesse ambiente aqui de decisão, eu consigo encontrar as melhores formas de sair vitorioso'', explicou o campeão, que prosseguiu:

''Para mim é diferente jogar assim, em casa, ter o apoio de tanta gente. Realmente é uma coisa que para mim faz muita diferença, eu sinto que eu cresço bastante nesses momentos. Eu sou atleta e eu sinto que eu cresço muito nesses momentos de tensão, nesses momentos de responsabilidade. Então eu fico muito feliz de ter conquistado esse título''.

O caminho do título

A campanha campeã de Carlos Ishida começou já na fase mata-mata. Na fase 16 avos de final, enfrentando Richard Pinheiro, a primeira vitória veio com 3 a 2 no placar.



Na sequência, contra Kenzo Carmo, mais uma duelo complicado e superado: 3 sets a 1. Já nas quartas, duelando contra Eric Mancini, o primeiro triunfo sem perder sets: 3 a 0.



A uma vitória da grande final, Carlos Ishida mais uma vez mostrou sua força e foi à mesa para mais um grande desempenho. Contra Lucca Felippi, vitória por 3 sets a 0.



No jogo do ouro, em um dos melhores jogos que o tênis de mesa brasileiro teve a honra de presenciar em 2023, mais um triunfo histórico. Contra Guilherme Teodoro, 3 sets a 1 e mais um Campeonato Brasileiro para Carlos Ishida.