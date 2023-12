Beatriz Haddad Maia embarca neste domingo para a Austrália

Beatriz Haddad Maia está nos momentos finais da sua pré-temporada. Treinando em São Paulo com a sua equipe, Bia viaja neste domingo para a Austrália para a disputa de uma série de torneios, culminando no Australian Open.



A primeira parada da tenista número 11 será em Perth, onde liderará a equipe do Brasil na United Cup, competição que reúne 18 países em um formato misto e que terá Rafael Paciaroni, técnico de Bia, comandando o país. A primeira partida da equipe brasileira acontecerá no dia 29 de dezembro, em duelo contra a Espanha.

"Estamos embarcando para a Austrália para iniciar a nova temporada. Foi um período muito proveitoso no Brasil, com minha família e toda minha equipe por perto; trabalhamos muito duro na direção dos novos objetivos. Foram 5 semanas de preparação física, mais 4 semanas de quadra e ainda teremos alguns dias na Australia para treino e adaptação. Será uma temporada especial e cheia de desafios que me motivam," disse Bia.



Logo após a United Cup, Bia seguirá para o WTA 500 de Adelaide antes da disputa do Australian Open, o primeiro Grand Slam do ano.

SOBRE BEATRIZ HADDAD MAIA

Nascida em 30/05/1996, em São Paulo. Começou a jogar tênis aos 5 anos de idade na escola. Como juvenil chegou a ser a 15ª colocada no ranking mundial. Na categoria foi vice-campeã de duplas de Roland Garros em 2012 e 2013. Como profissional disputou a primeira final na WTA em 2017, sendo vice-campeã em Seul, no seu melhor ano como tenista profissional, alcançando a posição de 58 no ranking e terminando a temporada como 65ª. Disputou o seu primeiro torneio profissional em 2013, no WTA de Florianópolis. No ano passado foi a tenista que mais jogos disputou entre o circuito masculino e feminino, ficando com um recorde de 76 vitórias em 101 jogos disputados. Começou 2021 na posição de número 359 e terminou na de 80. O ano foi marcado também pela vitória diante da número 3 do mundo, Karolina Pliskova. Outras grandes vitórias na carreira foram sobre Iga Swiatek (Toronto 2022 - no 1 do mundo), Maria Sakkari (Miami 2022 - no. 3o do mundo na época), Garbine Muguruza (Wimbledon 2018) e Sloane Stephens (Acapulco 2019 - 4ª do mundo na época).



Em 2022 foi vice-campeã do WTA 1000 de Toronto e conquistou os dois maiores títulos da carreira, o do WTA 250 de Nottingham e o de Birmingham e chegou à sua melhor posição no ranking mundial em agosto, a de número 15. Foi também campeã no WTA 125 de St. Malo. Nas duplas foi campeã em Nottingham (2022), do WTA de Bogotá duas vezes, em 2015 e 2017, e em 2022 começou com o título do WTA 500 de Sydney e o vice-campeonato do Australian Open, se tornando apenas a 3a. brasileira da história a alcançar a final de um Grand Slam. Foi também vice no WTA 1000 de Guadalajara e disputou pela primeira vez na história o WTA Finals, no Texas .

Em 2023 começou a temporada com o vice-campeonato de duplas do WTA 1000 de Indian Wells. Foi campeã de duplas WTA 1000 de Madri. Em Roland Garros alcançou a semifinal inédita, se tornando a primeira brasileira, em 55 anos a chegar a esta fase em um Grand Slam. Encerrou o ano como campeã de simples e duplas do WTA Elite Trophy, em Zhuhai.