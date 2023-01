Linette surpreende Pliskova e vai às semis no Australian Open; Sabalenka bate Vekic

Iga Swiatek, antes do início do Australian Open 2023, era não apenas a favorita para o título, mas também a polonesa que se esperava chegar mais longe na competição. O favoritismo foi quebrado ainda nas oitavas de final, mas as esperanças do trofpeu ir para a Polônia seguem vivas com outra polonesa, a #45 Magda Linette.

Linette, 30 anos, desbancou a favorita #31 Karolina Pliskova, por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 7/5, em 1h29, na madrugada desta quarta-feira (25). Linette, que chega a esta fase de um Slam pela primeira vez na carreira, conseguiu anular as principais armas da ex-número 1 do mundo, como o primeiro serviço, e aproveitou para ganhar confiança dentro do jogo.

Ambas as jogadoras obtiverem três aces e 18 winners, mas a polonesa cometeu apenas 16 erros não-forçados, diante de 36 da adversária, cruciais para definir os rumos do jogo. Se por um lado Linette comemora a vitória e a chegada a esta fase da competição, já que nunca havia passado da terceira rodada de um Slam, Pliskova lamenta não apenas a derrota, como também a manutenção da sina de nunca ter conquistado um Major, apesar de já ter sido número 1 do ranking mundial.

Sabalenka segue em grande fase

Linette encara nas semifinais a #5 Aryna Sabalenka, que confirmou o favoritismo diante da croata #64 Donna Vekic, vencendo em sets diretos, parciais de 6/3 e 6/2, em 1h51.

Com o seu já conhecido jogo super agressivo, a jogadora do leste europeu avançou à próxima fase com uma ótima combinação de 9 aces e 38 winners, face à apenas quatro aces e 21 winners de Vekic. Além disso, Sabalenka foi muito bem nos momentos decisivos, onde salvou 12 das 14 ameaças de break point que sofreu.

Semifinais definidas

Além de ser a único top 10 ainda viva na competição, Sabalenka também alcançou, pela primeira vez na carreira, esta fase no Open australiano. Diante de Linette, será mais uma oportunidade para Aryna chegar à uma final de Slam, pela primeira vez em sua trajetória.

O duelo, que está marcado para esta quinta-feira (26), será o terceiro entre as duas. Até aqui, Sabalenka venceu os dois anteriores, o último nas Olímpiadas de Tóquio.

A outra semifinal acontece entre Jelena Ostapenko e Elena Rybakina.