Bia Haddad Maia participa de leilão do RTB e conhece tenista do projeto Massificação

A tenista Bia Haddad Maia foi a estrela da noite no leilão beneficente, promovido pelo Rede Tênis Brasil com apoio da JFL Living, nesta quarta-feira (29), no JFL 125, em São Paulo. O evento contou com a participação de um seleto grupo de empresários e especialistas que debateram o atual cenário do tênis brasileiro e mundial.

Foram leiloados diversos itens, entre eles uma raquete autografada de Roger Federer; experiências exclusivas, como ingressos para o torneio de tênis Laver Cup e para a semifinal feminina de Roland Garros; camisetas autografadas e sessões de treinamento com especialistas no esporte.

Mas o grande “lance” do evento foi o encontro de Bia, número 11 do mundo, com o tenista gaúcho Rafael Padilha, de 17 anos, unindo as duas pontas do projeto, a Massificação (projeto social) e o Time RTB (alto rendimento). De família humilde em Porto Alegre, o tênis vem transformando a vida dele e de sua família. Padilha teve seu primeiro contato com o esporte na Massificação e hoje está sendo preparado para fazer o College, nos Estados Unidos.