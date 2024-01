Bia Haddad estreia com vitória no Australian Open

Beatriz Haddad estreou com vitória no Australian Open. Disputando o primeiro Grand Slam do ano, a brasileira superou a tcheca Linda Fruhvirtova em dois sets a um, com parciais de 6/2 3/6 6/2 e 2h18 de duração.

"Foi um jogo duro. Primeira rodada de Grand Slam é sempre difícil e nervoso para todo mundo. Tem dias que mesmo não jogando o seu melhor tênis você precisa lutar, não pode abaixar a cabeça. Estou feliz com a minha luta de hoje, eu permiti tentar mais vezes e não desistir. Agora é pensar em melhorar o tênis nas próximas rodadas", disse Bia. Na próxima rodada, a brasileira enfrentará a qualifier de 16 anos Alina Korneeva, número 180 do ranking.

A tenista volta em quadra já na madrugada desta terça-feira para a sua estreia na chave de duplas. Ao lado da norte-americana Taylor Townsend, com quem foi campeã na última semana no WTA 500 de Adelaide, Bia enfrentará a dupla formada por Mihalikova e Xu.