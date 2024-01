Bia Haddad Maia é campeã de duplas do WTA de Adelaide, ela jogou ao lado da americana Townsend

Beatriz Haddad Maia iniciou a sua temporada de 2024 conquistando um título. Ao lado da sua parceira, a norte-americana Taylor Townsend, Bia foi campeã de duplas no WTA 500 de Adelaide, na Austrália.

O time superou as francesas Caroline Garcia e Kristina Mladenovic, multicampeãs de Grand Slam, em sets diretos, com parciais de 7/5 6/3 e 1h26 de duração de partida.

“Importante encerrar a semana com um título e uma boa performance. Fiz uma pré-temporada muito boa e tenho treinado muito bem, então agora é questão de calma e atitude para que as coisas aconteçam. Estou pronta para Melbourne e pelo que vem pela frente em 2024", declarou a brasileira, já de olho no próximo desafio.

Este foi o 7o título da carreira de Bia nas duplas e o primeiro com Townsend.

Bia já está a caminho de Melbourne, onde disputará a sua 5ª chave principal no Australian Open, o primeiro Grand Slam do ano. Com a chave sorteada, a brasileira já conheceu a sua adversária na estreia, a tcheca Linda Fruhvirtova, 85ª do ranking. Também garantida nas duplas, Bia continuará a sua parceria ao lado de Townsend.