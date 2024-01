Lesão de parceiro obriga Marcelo Melo a desistir do ATP 250 de Adelaide, na Austrália

O mineiro Marcelo Melo e o holandês Matwe Middelkoop desistiram do ATP 250 de Adelaide, na Austrália. Na madrugada desta quarta-feira (10), a dupla jogaria pelas oitavas de final diante do monegasco Hugo Nys e do polonês Jan Zielinski - cabeças de chave número 5. Mas, Middelkoop sentiu uma lesão na panturrilha e o mineiro e o holandês tiveram de dar W.O, já iniciando a recuperação para a disputa do Australian Open.



"Ontem (terça-feira), no final do jogo de estreia, o Matwe sentiu uma fisgada na panturrilha, quando estávamos já para terminar. Uma pena, porque realmente jogamos muito bem. Chegamos até a aquecer hoje (quarta), mas ele viu que não está em condições de jogo, ainda sentindo dor. Agora é focar no Grand Slam", explicou Marcelo, que tem o patrocínio de Centauro, BMG e Alto Giro, com apoio de Volvo, Head, Voss e Asics.



O ATP 250 de Adelaide antecede o Australian Open, o primeiro Grand Slam do ano, em Melbourne, com início neste domingo (14).



Ao vencer o primeiro jogo na edição 2024 de Adelaide, Melo soma, agora, 613 vitórias na carreira. Esta é a sua 18ª temporada no circuito. No ranking mundial da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), o mineiro aparece em 50º lugar, com 1.720 pontos. Middelkoop é número 42, com 2.170 pontos.



Recordista em títulos, número de vitórias, participações em Grand Slam, ATP Finals e semanas no topo do ranking - Marcelo Melo, 40 anos, é recordista brasileiro em número de títulos, 37 conquistas. Dos títulos, todos em duplas, dois são Grand Slam – Roland Garros, na França (2015) e Wimbledon, em Londres (2017) e nove Masters 1000, além de 11 ATP 500 e 15 ATP 250. Tem o recorde, também, em semanas no topo do ranking da ATP – 56, único brasileiro na história a ser número 1 do mundo em duplas e esteve entre os Top 10 por oito temporadas seguidas.



Duplista mais vitorioso em atividade no circuito, é o maior vencedor entre os brasileiros, tendo alcançado na estreia em Roland Garros 2023 a histórica marca de 600 vitórias. Entre os jogadores de dupla em atividade, Melo é o primeiro a chegar aos 1.000 jogos, mais uma marca histórica, conquistada em Atlanta 2023 - antes, 13 duplistas atingiram e superaram esse número.



É recordista em participações em Grand Slam, com 63 edições, e em presença no ATP Finals – completou oito seguidas em 2020. Em 2019 chegou a 500 vitórias, na estreia no ATP 500 de Washington, passando a ser o 35º jogador de todos os tempos a atingir essa marca.



O primeiro título de Marcelo em torneios ATP foi em 2007, no Estoril, em Portugal. Tem dois Grand Slam, além de um vice em Londres (2013) e um vice (2018) e duas semifinais no US Open. Marcelo também lidera no número de títulos em Masters 1000. Em Xangai 2018 chegou ao nono, depois de ganhar Xangai (2013 e 2015), Paris (2015 e 2017), Toronto (2016), Cincinnati (2016), Miami (2017) e Madri (2017).