Beach Tennis com mais de 72 mil inscritos no Youtube e 97 mil no Instagram, está de volta a partir desta sexta-feira (26), com as transmissões da nova temporada do esporte e já com dois eventos simultâneos. As transmissões começam a partir desta sexta no ITF BT 200 de Feira de Santana (BA), o maior evento internacional na Bahia, e vão até o domingo (28) com as semifinais e finais. O canal PlayBT, o seu canal docom mais de 72 mil inscritos no Youtube e 97 mil no Instagram, está de volta a partir desta sexta-feira (26), com as transmissões da nova temporada do esporte e já com dois eventos simultâneos. As transmissões começam a partir desta sexta no ITF BT 200 de Feira de Santana (BA), o maior evento internacional na Bahia, e vão até o domingo (28) com as semifinais e finais.

Mattia Spoto, número 1 do mundo, com o bicampeão mundial, o espanhol Antomi Ramos, atual 6º colocado. Eles serão desafiados por duplas fortes como a de Gustavo Russo e do bicampeão mundial pelo Brasil, Thales Santos, além dos embalados Hugo Russo, novo top 10 do circuito, e Léo Branco, que vêm de título no BT 200 do Guarujá (SP), no último final de semana. A competição tem o atrativo da dupla do italianonúmero 1 do mundo, com o bicampeão mundial, o espanhol Antomi Ramos, atual 6º colocado. Eles serão desafiados por duplas fortes como a dee do bicampeão mundial pelo Brasil,além dos embaladosnovo top 10 do circuito, e Léo Branco, que vêm de título no BT 200 do Guarujá (SP), no último final de semana.

Joana Cortez com Samantha Barijan. O evento tem atletas do Brasil, Espanha, Itália, Portugal, Equador e Argentina. No feminino as italianas Nicole Nobile, sexta colocada, e Veronica Casadei, 11ª, serão as favoritas e terão a concorrência de Lorena Melo/Raquel Iotte, da espanhola Eva Palos e da italiana Giulia Trippa além do retorno da dupla de sucesso na década passada e ex-número 1 do mundo decom Samantha Barijan. O evento tem atletas do Brasil, Espanha, Itália, Portugal, Equador e Argentina.

Beach Tennis, no CT Lucas Sousa Na Quadra, em Valinhos (SP), com presenças de Flaminia Daina, Julia Nogueira com Marcela Vita, Diogo Carneiro com Matheus Buemo, Flávio Arouca, entre outros. O Circuito percorre todo o estado de São Paulo ao longo do ano. A partir de sábado (27) e também no domingo (28), de forma simultânea com Feira de Santana, acontecem os principais jogos da etapa inaugural do Circuito, no CT Lucas Sousa Na Quadra, em Valinhos (SP), com presenças de Flaminia Daina, Julia Nogueira com Marcela Vita, Diogo Carneiro com Matheus Buemo, Flávio Arouca, entre outros. O Circuito percorre todo o estado de São Paulo ao longo do ano.

Beach Tennis na maior academia do mundo com 40 quadras e a histórica etapa ITF na Bahia, um BT 200", disse Evandro Rufino, CEO e Fundador do PlayBT: "A expectativa é de fazer em torno de 70 eventos ao longo do ano. Tem muita coisa boa para acontecer, muitos eventos fechados, agenda praticamente lotada. O Beach Tennis vem em franco crescimento e buscamos atingir com o nosso canal ainda mais novos adeptos na fomentação do esporte". "É o começo da temporada com dois torneios simultâneos com o já tradicional Circuitona maior academia do mundo com 40 quadras e a histórica etapa ITF na Bahia, um BT 200", disse Evandro Rufino, CEO e Fundador do PlayBT: "A expectativa é de fazer em torno de 70 eventos ao longo do ano. Tem muita coisa boa para acontecer, muitos eventos fechados, agenda praticamente lotada. Ovem em franco crescimento e buscamos atingir com o nosso canal ainda mais novos adeptos na fomentação do esporte".

Os dois eventos terão na equipe os conhecidos nomes como Evandro Ruffino, Fabio Salomão, Marcus Ferreira , Jana Arouca, Raynan Cestarolli, Jailson Dias, Josué Rabello, Thiago Filigoi, Patrícia Cappi, Catarina Faria Bastos.