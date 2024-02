Começa nesta sexta-feira (16), a segunda etapa do Circuito Beach Tennis, realizada na VTennis Team, em Jundiaí (SP). As 12 quadras do complexo receberão mais de 700 atletas para as disputas das categorias do Profissional e Amadoras, totalizando mais de 900 inscrições. O número é um recorde em qualquer evento na cidade do interior paulista. Atletas do Brasil, Portugal, Chile, Rússia e Itália estarão na disputa. A transmissão é do canal PlayBT no Youtube.



A competição tem os destaques no profissional da dupla feminina de Isabela Garrido e Raquel Iotte. Garrido é a atual 24ª do mundo e soma três títulos no circuito mundial ITF, enquanto que Iotte é a 17ª e soma sete conquistas, sendo a terceira do ranking do circuito: "Estou muito animada para disputar esse torneio com a Raquel. Vamos com tudo em busca do troféu", resumiu Garrido. Outra forte dupla que irá concorrer pelo título é a de Isabella Sella e Graziele Silva. A portuguesa Marta Magalhães brigará pelo troféu ao lado da brasileira Juliana Carvalho.



Entre os homens serão 50 duplas na disputa. Destaques para o jovem paranaense Miguel Peres, 42º, que jogará com o também jovem talento italiano Edoardo Ponti. O russo Ivan Syrov será outra atração atuando com João Guerino. O chileno Alexander Beller jogará com o brasileiro João Cavalcanti.



"Estamos muito felizes com mais esse recorde. É o maior torneio em toda história em Jundiaí em número de atletas, 50 duplas no profissional masculino, 26 duplas no feminino e uma disputa que certamente pegará fogo com muito equilíbrio. Nas categorias amadoras, muitos atletas brigando para subirem no ranking de olho na premiação do final do ano que será uma viagem para o Sand Series em Aruba", disse Eduardo Souza, organizador do Circuito Beach Tennis.



Jundiaí recebe a segunda das 18 etapas previstas no calendário robusto que passa por todo estado de São Paulo . A terceira etapa ocorre entre os dias 1º e 3 de março em Campinas (SP), na Arena Aveiro e já tem inscrições abertas com 540 inscrições realizadas pelo link: https://letzplay.me/circuitobeachtennis.



Calendário até Junho:



16 até 18/02 - Jundiaí (SP) - VTennis Team



01 até 3/03 - Campinas (SP) - Arena Aveiro



22 até 24/03 - Paulínia (SP) - Arena Esportes Paulínia



19 até 21/04 - Mogi das Cruzes (SP) - Studio Eco Mogi



03 até 5/05 - Sorocaba (SP) - Beach House Sorocaba



17 até 19/05 - Campinas (SP) - CT Lucas Sousa - Clube Cultura



30/05 até 02/06 - Riviera de São Lourenço (SP) - Beach Tennis Clube Riviera



14 até 16/06 - Ribeirão Preto (SP)



28 até 30/06 - Itu (SP) - Apollo Beach House

Patrocinadores



O Circuito Beach Tennis conta com os patrocínios de O Boticário, Cervejaria Germânia, World Steak e da ZAND. Conta também com os apoios da Fisioterapia Recovery Health, Casa das Frutas Campinas e Agência de Viagem Twisy Travel.