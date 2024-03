Os principais favoritos confirmaram suas condições nesta quarta-feira e se classificaram para a fase de oitavas de final do Circuito Banco BRB/ENGIE de Tênis Profissional apresentado por Sudesb Open, o primeiro evento de tênis do circuito mundial masculino, com pontos no ranking da ATP, a Associação dos Tenistas Profissionais, realizado na cidade de Feira de Santana (BA), na academia Smash. O evento tem premiação de US$ 25 mil (cerca de R$ 125 mil).

Cabeça de chave 1, o cazaque Dmitry Popko passou pelo brasiliense Paulo Saraiva por um duplo 6/2 e terá pela frente o brasileiro João Ceolin. Terceiro favorito, o alemão Louis Wessels foi apertado pelo jovem mineiro João Loureiro, mas venceu com 7/6 (7/5) 6/1 e terá pela frente Henrique de Britto que venceu batalha contra o jovem baiano Victor Rocha com parciais de 6/2 4/6 6/3 após 2h46min de batalha. Outro baiano na disputa, Rafael Ferreira caiu diante do experiente pernambucano José Pereira, sétimo favorito, por um duplo 6/2.

"Foi bom, acho que para uma estreia foi bom, ainda pegando ritmo de jogo. Espero melhorar o nível para ir mais distante no torneio", apontou Zé Pereira.

Entre os demais cabeças de chave, Daniel Dutra Silva, sexto pré-classificado, teve problemas, mas derrotou Rafael Tosetto por 6/3 3/6 6/3 e enfrenta o chileno Daniel Nuñez.

"Foi um jogo duro , comecei muito bem no primeiro set , depois no segundo achei que baixei um pouco de energia e ele aproveitou bem esse momento. No terceiro consegui logo no começo subir o nível e abrir um break e consegui sacar bem até o final", resumiu Dutra Silva.

Paraense marca seu primeiro ponto na ATP

O jovem paraense de 22 anos, Joaquim de Almeida, que tem uma final do tradicional torneio juvenil Bahia Juniors Cup, realizado em Salvador (BA), em 2018, marcou seu primeiro ponto no ranking mundial. Após passar o quali, ele derrotou o francês Quentin Folliot na primeira rodada da chave principal por 6/0 4/6 6/3 e irá encarar José Pereira: "Sensação muito boa, deixei a faculdade pra jogar o profissional e no meu primeiro future que entrei consegui já pontuar. Venho trabalhando muito com o Flávio Saretta, fizemos uma pré temporada muito forte e agora colhendo o que plantamos lá atrás", comemorou o atleta que estudava na Virgínia Commonwealth University: "Estou feliz demais mas ainda muito longe de onde eu vou chegar. É só o começo agora para uma jornada muito boa pela frente".

A rodada desta quinta-feira terá todos os jogos das oitavas de final valendo vaga nas quartas a partir das 10h. O evento será disputado até o dia 17. O torneio terá atletas de onze países (Brasil, Tunísia, Cazaquistão, Alemanha, EUA, Chile, França, Colômbia, Peru, Paraguai e Argentina).

Resultados 1ª Rodada (13/03):

(1) Dmitry Popko (CAZ) 2x0 Paulo Saraiva (BRA) 6/2 6/2

(3) Louis Wessels (ALE) 2x0 João Loureiro (BRA) 7/6 (7/5) 6/1

(6) Daniel Dutra Silva (BRA) 2x1 Rafael Tosetto (BRA) 6/3 3/6 6/3

(7) José Pereira (BRA) 2x0 (WC) Victor Rocha (BRA) 6/2 6/2

(Q) Joaquim de Almeida (BRA) 2x1 Quentin Folliot (FRA) 6/0 4/6 6/3

Daniel Nuñez (CHI) 2x0 (Q) Eugenio Junior (BRA) 6/4 6/3

João Ceolin (BRA) 1x1 Gabriel Sidney (BRA) 4/6 6/4 6/5 abandono

(LL) Henrique de Britto (BRA) 2x1 (WC) Victor Rocha (BRA) 6/2 4/6 6/3

Rayane Oumaouche (FRA) 2x0 (5) Eduardo Ribeiro (BRA) 6/4 6/3

(Q) Lucio Ratti (ARG) 2x1 (Q) Luis Sandoval (BRA) 7/6 (9) 4/6 6/2

Jogos de Simples desta Quinta-Feira (14/03):

Quadra 3

10h - (2) Pedro Sakamoto (BRA) x Harrison Adams (EUA); (4) Mateus Alves (BRA) x Hernando Isnardi (PAR); Rayane Oumaouche (FRA) x (Q) Lucio Ratti (ARG)

14h30 e após descanso - Enrique BOGO (BRA) / Hernando Jose ESCURRA ISNARDI (PAR) vs. Mateo BARREIROS REYES (BRA) [4] / Louis WESSELS (GER)

Quadra 2

10h - (7) José Pereira (BRA) x (Q) Joaquim de Almeida (BRA)(6); Daniel Dutra Silva (BRA) x Daniel Nuñez (CHI); ( 1) Dmitry Popko (CAZ) x João Ceolin (BRA).

14h30 e após descanso - Daniel DUTRA DA SILVA (BRA) / Pedro SAKAMOTO (BRA) [1] vs. Jose PEREIRA (BRA) / Gabriel ROVERI SIDNEY (BRA)

Quadra 1

10h - (3) Louis Wessels (ALE) x (LL) Henrique de Britto (BRA), (8) Igor Gimenez (BRA) x (Q) Jeferson Wandler Filho (BRA)

13h - Harrison ADAMS (USA) / Quentin FOLLIOT (FRA) vs. Luis BRITTO (BRA) [2] / Paulo Andre SARAIVA DOS SANTOS (BRA)

14h30 - Igor GIMENEZ (BRA) / Rafael TOSETTO (BRA) [3] vs. Henrique COSTANZI DE BRITO (BRA) / Luis Felipe FERRAZ SANDOVAL CARVALHO (BRA)

Após descanso - GIMENEZ, I+TOSETTO, R ou COSTANZI DE BRITO, H+FERRAZ SANDOVAL CARVALHO, L vs. Daniel Antonio NUNEZ (CHI) / Sebastian SANTIBANEZ (CHI)

O Circuito Banco BRB/ENGIE de Tênis Profissional apresentado por Sudesb Open é um evento que tem parceria com a SUDESB e a SETRE - Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Governo do Estado da Bahia, conta com apoio do Deputado Zé Neto e tem as chancelas da Federação Internacional de Tênis, Confederação Brasileira de Tênis e Federação Bahiana de Tênis.