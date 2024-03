Foram divulgados três convites para a chave principal do Circuito Banco BRB/ENGIE de Tênis Profissional apresentado por Sudesb Open, o primeiro evento de tênis do circuito mundial masculino, com pontos no ranking da ATP, a Associação dos Tenistas Profissionais, realizado na cidade de Feira de Santana (BA), na academia Smash. O evento tem premiação de US$ 25 mil (cerca de R$ 125 mil).



O mineiro João Menezes, medalha de Ouro nos Jogos Pan-Americanos de 2019 em Lima, no Peru, e que disputou os Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão, em 2021, foi um dos contemplados. Ele vem voltando ao circuito profissional após um ano e meio fora por lesão no joelho: "Já joguei em Salvador em 2022, mas será a primeira vez em Feira de Santana. Gosto muito de jogar no piso duro até mais que o saibro. Muito feliz por ter esse apoio em meu processo de retorno, estou animado", disse o tenista que venceu seus primeiros jogos em chave principal no Recife e voltará ao ranking mundial da ATP.



Dois baianos terão oportunidades inéditas em torneio desse quilate. Victor Rocha e Rafael Ferreira jogarão a chave principal: "Acredito que vai ser uma experiência muito boa! Tive uma ótima temporada. Consegui chegar às quartas de final de duplas do Banana Bowl ao lado do João Bonini e derrotando os cabeças 1 do torneio! Fico muito feliz com a oportunidade, jogar em casa é sempre muito bom para mim e procuro desfrutar ao máximo e lutar pelos primeiros pontos ATP", disse Rocha, jovem atleta que joga pela primeira vez a chave principal de simples de um torneio profissional.



O evento será disputado entre os dias 10 e 17. O qualifying começa no domingo, 10, e segunda-feira, 11, e a chave principal inicia na terça, 12, e irá até o domingo, 17. Para o qualifying o baiano Gabriel Godoy e Renan Xavier foram os wild-cards. O torneio terá atletas de onze países (Brasil, Tunísia, Cazaquistão, Alemanha, EUA, Chile, França, Colômbia, Peru, Paraguai e Argentina).



O cabeça de chave 1 no momento é o tunisiano Aziz Dougaz, seguido pelo cazaque Dmitry Popko, o zimbabuano Benjamin Lock e o alemão Louis Wessels. Os brasileiros também estarão entre os favoritos com Mateus Alves, Eduardo Ribeiro, os experientes Daniel Dutra Silva e José Pereira.



"Nossa busca é dar oportunidade aos baianos com potencial para marcarem os primeiros pontos no ranking e também para grandes nomes como é o caso de João Menezes que vem em busca de sua recuperação após problemas no joelho. Certamente a chave fica mais forte e teremos dias de grandes jogos na semana. E sempre na parceria com a SUDESB e da SETRE ao Deputado Zé Neto que é incansável no apoio ao fomento do esporte baiano e claro a Confederação Brasileira de Tênis", destacou Duda Catharino, presidente da Federação Bahiana de Tênis.



O Circuito Banco BRB/ENGIE de Tênis Profissional apresentado por Sudesb Open é um evento que tem parceria com a SUDESB e a SETRE - Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Governo do Estado da Bahia, conta com apoio do Deputado Zé Neto e tem as chancelas da Federação Internacional de Tênis, Confederação Brasileira de Tênis e Federação Bahiana de Tênis.

Confira a lista oficial:

1 - Aziz Dougaz (TUN)

2 - Dmitry Popko (CAZ)

3 - Louis Wessels (ALE)

4 - Mateus Alves (BRA)

5 - Eduardo Ribeiro (BRA)

6 - Daniel Silva (BRA)

7 - José Pereira (BRA)

8 - Igor Gimenez (BRA)

9 - Harrison Adams (EUA)

10 - Mateo Reyes (BRA)

11 - Daniel Nunez (CHI)

12 - Paulo Saraiva (BRA)

13 - Quentin Folliot (FRA)

15 - Rafael Tosetto (BRA)

15 - Juan Osorio (COL)

16 - João Loureiro (BRA)

17 - João Menezes (BRA) - WC

18 - Victor Rocha (BRA) - WC

19 - Rafael Ferreira (BRA) - WC

Qualifying

1 - Rayane Oumaouche (FRA)

2 - Petr Iamachkine (PER)

3 - João Ceolin (BRA)

4 - Hernando Isnardi (PAR)

5 - Gabriel Sidney (BRA)

6 - Jefferson Filho (BRA)

7 - Enzo Lima (BRA)

8 - Luis Britto (BRA)

9 - Matheus Bueres (BRA)

10 - Enrique Bogo (BRA)

11 - Henrique De Britto (BRA)

12 - Lucio Ratti (ARG)

13 - Laelson Rodrigues (BRA)

14 - Facundo Bermejo (BRA)

15 - Paul Valsecchi (FRA)

16 - Eugenio Junior (BRA)

17 - Gustavo Giudici (BRA)

18 - Gabriel Tumasonis (BRA)

19 - Luka Oono (BRA)

20 - Glauco Junior (BRA)

21 - Agustin Mascotto (ARG)

22 - Emanuel Navarro (ARG)

23 - Francisco Faigenbaum (ARG)

24 - Mateo Berta (ARG)

25 - Tadeo Manua (ARG)

26 - Gabriel Santon (BRA)