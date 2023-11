Baianos brilham e buscam vaga nas quartas da 38ª edição do Bahia Juniors Cup, em Salvador

A Bahia começou muito bem a principal categoria na 38ª edição do Bahia Juniors Cup, em Salvador (BA), torneio dos mais importantes do juvenil do país e dos que mais revelam talentos para o tênis nacional. O evento é realizado no Clube Bahiano de Tênis, no bairro da Graça, e tem a parceria com a SUDESB e a SETRE - Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Governo do Estado da Bahia.

Victor Rocha, com patrocínio da Solutis/Faz Atleta , de 16 anos, passou pelo argentino Dante Pagani por 6/4 2/6 7/5 após batalha de três horas e vibrou com o triunfo: "O jogo foi muito intenso, passei por vários momentos de acertos e de pressão. Foi uma superação, com certeza. Estava 4/5 e saque do meu adversário no terceiro. Nesse momento percebi que já estava lutando há três horas e que só o que me restava era brigar pelo jogo. Lutei por todos os momentos, consegui a quebra e virei o jogo. Foi uma vitória muito importante para mim. Estar dentro de casa e com torcida faz uma grande diferença. É pressão e emoção, o que traz mais diversão pro jogo. Apesar de tudo isso, estou muito feliz com a vitória", apontou o tenista que nesta quarta-feira desafia o cabeça de chave 2, Henrique de Brito, em torno das 16h30.

"Estou confiante para o próximo jogo, sei que será um jogo muito duro, contra o cabeça 2, um jogador experiente, mas me sinto preparado e disposto a lutar por todos os pontos".

Luana Paiva também estreou com vitória ao superar a paraguaia Ana Lopez por 6/4 6/3 e vai duelar contra a brasileira Ana Cruz nas oitavas de final, também nesta quarta, a partir das 15h30.

"Foi bom! Estreia sempre mais tensa, um pouco nervosa, mas tô bem feliz pois consegui superar os momentos difíceis e sair com a vitória. Estou bem positiva para amanhã, estou me sentindo bem em quadra e confiante. Não conheço minha adversária de amanhã, mas sei que joga bem! Espero aproveitar bastante o jogo e tenho certeza que vou dar tudo de mim".

Na categoria 14 anos, com pontos para o ranking sul-americano Cosat, o baiano Felipe Argolo está nas oitavas e enfrenta Gustavo Holanda. Enrico Liotti vai brigar por vaga nas quartas nos 16 anos masculino contra João Prudêncio, principal favorito. Nathalia Tourinho fará sua estreia contra Clara Coura nos 14 feminino e Gabriela Bettoni mede forças diante de Lara Moreira na mesma categoria. Nos 12 anos, Isabelle Gomes, da Bahia, jogará a final contra a sergipana Alice Pereira.

Ao todo são 350 atletas de sete países (Brasil, Holanda, Colômbia, Argentina, Paraguai, Peru e Jamaica) contabilizando todas as categorias desde o mundial até 18 anos, passando pelo Sul-Americano Cosat (16 e 14 anos) e o Brasileiro (12 anos). O número é um recorde histórico para o evento.

O Bahia Juniors Cup é responsável por revelar grandes talentos do tênis brasileiro. Nos últimos anos, João Fonseca foi campeão de 2021 e recém conquistou o título do US Open. Em 2017, Thiago Wild levantou o caneco em final contra Sebastian Baez. Ele venceu no ano seguinte o US Open juvenil e hoje está entre os 80 melhores do ranking profissional. Sebastian Baez foi o vice-campeão na mesma edição e hoje está entre os 30 do mundo no profissional.

O Bahia Juniors Cup já revelou outros grandes nomes do tênis nacional como Gustavo Kuerten, campeão na categoria 16 anos, em 1993 em final épica contra o baiano Duda Catharino, hoje o diretor do evento. Outros nomes que passaram pelo evento foram Fernando Meligeni, Marcelo Melo, Teliana Pereira, entre outros.

A 38ª edição do Bahia Juniors Cup conta com o patrocínio da SUDESB e a SETRE - Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Governo do Estado da Bahia. . O evento teve a chancela da Federação Internacional de Tênis, da Confederação Sul-Americana de Tênis, da Confederação Brasileira de Tênis e da Federação Bahiana de Tênis.