Em partida acirrada, Goffin surpreende e vence Nadal pela primeira rodada do ATP Finals

Na noite desta segunda-feira (13), um dos favoritos ao título do ATP Finals 2017 fez a sua estreia no último torneio da temporada. Rafael Nadal, número 1 do mundo, entrou em quadra contra o belga David Goffin, número 8 do ranking da ATP.

Em uma partida bastante disputada e equilibrada, resultado bastante surpreendente. David Goffin não se intimidou diante do multicampeão Rafa Nadal e venceu em três sets: 2 a 1, parciais de 7/6, 6/7 e 6/4, em quase 2h30 de jogo.

Os dois tenistas estão no grupo Pete Sampras, que teve seu primeiro jogo mais cedo, também nesta segunda-feira (13). Grigor Dimitrov e Dominic Thiem abriram a chave com um jogo bastante equilibrado, decidido apenas em três sets, a favor de Dimitrov.

Na próxima rodada, a ser realizada na quarta-feira (15), David Goffin encara Grigor Dimitrov, enquanto Rafael Nadal e Dominic Thiem, pressionados, se enfrentam em duelo de vida ou morte para ambos.

Resumo da partida

(Foto: Julian Finney/Getty Images)

Cercado de dúvidas acerca de seu estado físico pós-lesão, Nadal mostrou logo nos primeiros pontos que o joelho não seria empecilho para o seu jogo. Goffin, todavia, não queria ser um mero espectador na partida, e começou se impondo, sem deixar o espanhol tomar conta das trocas. Logo no terceiro game, o belga conseguiu uma quebra e abriu 3/1, dificultando a missão do número 1 do mundo.

Como lhe é característico, Nadal lutou muito e devolveu a quebra, igualando o set em 3/3. A partir daí, os dois tenistas passaram a sacar melhor e trocaram games até o 5/5. No décimo primeiro game, Goffin foi pra cima e conseguiu novo break, tendo a chance de sacar pro set. Mas a história se repetiu, e Nadal voltou jogo, levando a parcial pro tiebreak. No desempate, o belga se recuperou e fechou em 7-5.

O equilíbrio seguiu no segundo set. Com muita trocação e games disputadíssimos, Goffin atacou primeiro e conseguiu um break fundamental para encaminhar a vitória na partida. Todavia, Nadal não deixaria a partida escapar tão facilmente, e igualou a parcial com muita bravura. No 6/5 a favor, o belga teve quatro match points, mas Rafa salvou todos e levou o segundo set pro tiebreak. Desta vez, o número 1 do mundo não deu chances para o rival, se impôs logo de cara e igualou o jogo em 1 a 1: 7/6, com 7-4 no desempate.

Mesmo desperdiçando um panorama favorável da parcial anterior, Goffin não se abateu no set decisivo. Quando o placar apontava 1/1, o belga pressionou o saque do rival espanhol e com muita agressividade, conseguiu o break. Vencendo por 3/1, o belga se aproveitou da instabilidade de seu rival e conquistou nova quebra, abrindo vantagem confortável de 4/1 e saque.

Podendo abrir 5/1 e praticamente matar o jogo, Goffin sentiu a pressão e cometeu erros bobos, perdendo seu saque e trazendo Nadal de volta pro jogo. Os dois tenistas confirmaram seus saques seguintes, e Goffin, vencendo por 5/4, sacou pro jogo. Desta vez, o belga não deu chance ao azar, distribuiu belos winners e fechou a partida em 2 sets a 1.