Praia Clube vence Fluminense e se isola na liderança da Superliga feminina de vôlei

O Fluminense recebeu o Praia Clube para a realização do jogo atrasado da Superliga pela sétima rodada. Invicta na competição, a equipe mineira foi ao Rio de Janeiro buscando defender a liderança na tabela. Já as cariocas, almejavam a recuperação e o reencontro com as vitórias. No fim, a superioridade e o time competitivo do time aurinegro prevaleceu, e as meninas venceram a partida por 3 sets a 0 (25/19, 25/22 e 25/21), no ginásio do Hebraica.

Com o resultado, o Praia se manteve na liderança isolada, com 20 pontos e sete vitórias. O Tricolor está na sexta posição, com 13 pontos (quatro resultados positivos e quatro negativos). A central Fran, se destacou e ficou com o Troféu VivaVôlei

O jogo

Os primeiros pontos da partida foram originados todos de erros coletivos das atletas do Fluminense, desde recepções até mesmo em tomada de decisões. Lara e Thaisinha comandaram o ataque das cariocas, porém, do outro lado a vantagem aplicada no início do set pelo Praia Clube fez a diferença. A central Francynne brilhava com suas bolas de primeiro tempo, complicando a vida da rede tricolor que não conseguia se encontrar. No fim, o primeiro set terminou com a vitória para o Praia pelo placar de 25/19.

No segundo set, o Praia continuou melhor no jogo. A recepção do Flu não estava boa e a rede quando acionada parecia perdida em quadra. A ponteira Thaisinha foi bem focada no saque de Rosamaria, ponta do Praia, que entrou muito bem no jogo. No decorrer da parcial, as donas da casa acordaram e aos poucos uma esperança de reação foi sendo moldada, Joycinha entrou bem, Sassá se firmou nas defesas, Carla também entrou bem na ponta, as bolas diagonais e de primeiro tempo estavam entrando. Porém, Fernanda Garay acertou muitas bolas do fundo e com isso a vantagem foi aumentando. No fim, o placar foi de 25/22.

O Fluminense conseguiu controlar a partida e acertar os fundamentos no terceiro set. Sassá voltou a brilhar nas defesas, a recepção e o passe para a rede estavam entrando, enquanto isso, Carla encaixava de forma precisa o saque. O jogo ficou equilibrado por um bom tempo, o "rally" estava bonito para a torcida, que inflamava o Ginásio do Hebraica em Laranjeiras. Com o passar do tempo, as veteranas do Praia fizeram a diferença. Fernanda Garay parava no bloqueio tricolor, Fawcett e Michelle resolveram a partida com batidas e largadas na quadra tricolor fazendo 25/21.

As equipes ainda fazem um último jogo do ano de 2018 antes da parada para as festas. O Praia Clube vai até São Paulo enfrentar o Osasco, na sexta-feira (21), às 19h. No mesmo dia, o Fluminense segue em casa e recebe dessa vez o Brasília, às 20h.