Minas derrota Osasco e mantém liderança na Superliga Feminina de Vôlei

O Minas continua na liderança isolada na Superliga Feminina de Vôlei. Na última sexta-feira (15) a equipe mineira bateu o Osasco, na Arena Minas, por 3 sets a 1. A partida, válida pela 7ª rodada do returno da competição, fechou com parciais de 25/13, 25/28, 29/25 e 25/20.

As donas da casa fizeram um início arrasador em todas os sets. Com grande volume de jogo, as minastenista quase não deram espaço para as atletas do time paulista. Sem grandes surpresas, o Minas foi levando o jogo e fazendo jus a boa fase dentro de quadra.

O troféu VivaVôlei da noite ficou com a oposta Bruna Honório, que anotou 26 pontos. De acordo com a jogadora, o Minas esteve bem durante a partida e só perdeu uma parcial por se acomodar um pouco em quadra.

“A gente começou o jogo muito bem e fizemos os dois primeiros sets muito bons. Acredito que demos uma pequena acomodada no terceiro, foi pau a pau e agente perdeu. Voltamos com o gás total no quarto set e levamos a vitória”.

Com o resultado, o Minas permanece líder da Superliga, com 50 pontos, três a mais que o segundo colocado, Praia Clube. Já a equipe paulista terminou a rodada na quinta colocação da tabela, com 31 pontos conquistados.

O Minas volta a jogar pela Superliga no dia 12 de março, contra o Balneário Camboriú, às 20h, na Arena Minas. Já o Osasco recebe o Sesc-RJ na próxima sexta (22), às 21h30.