Itambé/Minas domina, bate Curitiba e vai à semi da Superliga

A Superliga Feminina conheceu seu primeiro semifinalista na noite desta quinta-feira (21). O Minas recebeu o Curitiba Vôlei na arena MTC, e voltou a vencer as paranaenses, dessa vez por 3 a 1 (25/14, 25/20, 20/25 e 25/11), carimbando a vaga para as semifinais. Natália foi eleita a melhor do jogo e conquistou o terceiro troféu VivaVôlei em sequência.

As mineiras agora esperam o adversário na próxima fase da competição. O oponente mineiro sairá do confronto entre Barueri e Osasco, que voltam a se enfrentar na próxima sexta (22). As comandadas de Zé Roberto precisam de mais uma vitória para garantir a vaga.

Para o Curitiba, a temporada terminou. Em seu primeiro ano na elite do voleibol nacional, as paranaenses conseguiram a classificação para os playoffs, deixando tradicionais clubes pelo caminho.

Como foi o jogo

O Minas iniciou a partida fazendo valer a sua superioridade: 8 a 0, na bola de segunda da levantadora Macris. Errando muito, as paranaenses encontravam dificuldades para se aproximar no placar: 15 a 8. Na pancada de Natália, as donas da casa fecharam o primeiro set e saíram na frente: 25 a 14.

A segunda etapa começou com o mesmo roteiro da anterior, com as mandates dominando: 5 a 1, depois de dois pontos de Bruna Honório. Natália acertou um ataque na diagonal curta e as mineiras já tinham o dobro de pontos que o Curitiba: 14 a 7.

Durante o set, as visitantes tiveram um susto; após um ataque, a central Mari Aquino caiu sentindo lesão no joelho e teve que deixar a quadra. Passado o baque, as paranaenses cresceram no duelo e encostaram no placar: 23 a 21. Entretanto, não foi suficiente e Honório virou mais uma bola pra dar números finais a parcial: 25 a 20, deixando o Minas a um set da semifinal.

A terceira etapa começou equilibrada: 6 a 6. Aos poucos o time de BH foi assumindo o controle da parcial e abriu três pontos de vantagem: 10 a 7. Precisando vencer a qualquer custo, o Curitiba reagiu e virou com o bloqueio duplo em cima de Honório: 15 a 14. No ataque de Priscila, as visitantes abriram no marcador e se aproximou da vitória: 19 a 16. Com bom volume de jogo na reta final, as curitibanas fecharam o set e respiraram no confronto: 25 a 20, no ataque de Sabrina.

Tentando definir seu futuro, as mineiras começaram agressivas no saque e saíram na frente: 7 a 3, no ace de Mayany. Sem dar brechas, as donas da casa seguiam dominando: 14 a 7. Sem sustos, o Minas carimbou a vaga na próxima fase quando Bruninha sacou e deu números finais: 25 a 11.